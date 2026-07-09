visoke koncentracije
Otkriven opasan plin kraj pogona kod Rijeke. Državni inspektorat za N1: Došlo je do začepljenja pumpe
Gotovo dvije godine nakon što je u tvornici za preradu ribe u Bakru od posljedica trovanja plinom smrtno stradala 26-godišnja djelatnica, na istom su području ponovno izmjerene po život opasne koncentracije sumporovodika. Državni inspektorat utvrdio je nepravilnosti, nadležne službe i dalje provode mjerenja, a gradonačelnik traži zatvaranje pogona dok se svi nedostaci ne otklone.
Nakon što su početkom tjedna utvrđene po život opasne koncentracije sumporovodika, nadležne službe i danas ondje uzimaju uzorke otpadnih voda i mjere razinu plinova u kanalizacijskom sustavu.
O ovoj je tvornici N1 već izvještavao kad je u prosincu 2024. smrtno stradala jedna mlada djelatnica. Tad je utvrđeno da je nesretna 26-godišnjakinja umrla uslijed trovanja plinom, a petnaestak je djelatnika potražilo liječničku pomoć. Kao i prije dvije godine, na teren su, među prvima, izašli vatrogasci.
"Mi smo izvršili mjerenja kad smo došli na lokaciju, i u šahtovima smo u ponedjeljak i u utorak prije podne mjerili povećane koncentracije opasnih plinova, koje su sve bile iznad dopuštenih granica", kazao je Frane Žudić, zapovjednik Vatrogasne postaje Vežica.
Srećom, tragedija je ovoga puta izbjegnuta, no izmjerene su zaprepašćujuće vrijednosti.
"Radilo se o nekakvih 100 ppm sumporovodika, što je ustvari jedna jako opasna koncentracija, ali naglašavam, ta je koncentracija izmjerena u samom unutar šahte, već na razini tla i, odnosno, pola metra od poda. Te koncentracije su puno niže", rekao nam je Goran Crvelin iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.
Iz državnog inspektorata su nam potrvrdili kako je Vodopravna inspekcija bila u tvornici te su utvrđene nepravilnosti.
"Zbog neodržavanja vlastitog sustava došlo je do začepljenja pumpe uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, a koji kvar je tijekom nadzora otklonjen. Inspekcijski postupak je u tijeku te će se slijedom do sada utvrđenog stanja i dobivenih nalaza otpadnih voda, poduzeti zakonom propisane mjere", odgovorili su za N1 iz Državnog inspektorata.
Iako su koncentracije trenutno niske, ovim se dijelom industrijske zone Kukuljanovu, i dalje širi popriličan smrad. Crvelin upozorava: "Ne treba se čekati da se opet dogodi, da se poklope nekakvi nepovoljni atmosferski uvjeti i da se u nekakvim zatvorenim prostorima, WC-ima, skladištima koja se ne provjetravaju, bez prozora, da se dosignu takve koncentracije da budu, ustvari, opasne po zdravlje ljudi".
Slučajem se bavi i policija, a iako određene indicije postoje, teško je, kažu nam, sa sigurnošću utvrditi odakle plin potječe.
"To je sve mjerenje bilo u kanalizacijskim šahtovima, i ne znamo niti točno tokove tih, tih kanala, kanalizacijskih, tako da mi ne možemo utvrditi otkuda", rekao je Žudić.
"Ne bih špekulirao o uzrocima, ali očigledno taj kanalizacijski sustav koji je tamo ne odrađuje onu, onu svoju namjenu. Da li je on potkapacitiran, prekapacitiran, nije dobro izveden, to sad ne bih htio ulaziti", dodao je Crvelin.
Gradonačelnik Bakra, kojem pripada industrijska zona, puno je izravniji. Poručuje – i jedna je tragedija previše!
"Inzistirat ću, zaista, na tome da se pogon zatvori dok se ne otklone sve nepravilnosti unutar pogona. Oni su nakon tog nesretnog događaja radili nekakve preinake, ali očito ne dovoljne. Tako da mi je izjava direktora da se ne radi o onečišćenju unutar njihovog pogona i da se to odnosi na nekakve šahte van pogona je naprosto zastrašujuća, i to me još više motivira da čvrsto tome stanemo na kraj", rekao je gradonačelnik Bakra, HDZ-ov Tomislav Klarić.
Upit smo poslali i tvrtki Orada Adriatic, no odgovor nismo dobili, a kako doznajemo, u priču je uključeno i Državno odvjetništvo koje bi, napokon, trebalo rasvijetliti i tko je odgovoran za smrt mlade djelatnice.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare