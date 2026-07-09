Otkriven opasan plin kraj pogona kod Rijeke. Državni inspektorat za N1: Došlo je do začepljenja pumpe

"Inzistirat ću, zaista, na tome da se pogon zatvori dok se ne otklone sve nepravilnosti unutar pogona. Oni su nakon tog nesretnog događaja radili nekakve preinake, ali očito ne dovoljne. Tako da mi je izjava direktora da se ne radi o onečišćenju unutar njihovog pogona i da se to odnosi na nekakve šahte van pogona je naprosto zastrašujuća, i to me još više motivira da čvrsto tome stanemo na kraj", rekao je gradonačelnik Bakra, HDZ-ov Tomislav Klarić.