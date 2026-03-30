POSLJEDICE NEVREMENA

Otvoreni zagrebački gradski vrtići. Nastavlja se sanacija, stiže i aplikacija za prijavu štete

N1 Info
30. ožu. 2026. 08:54
Grad Zagreb izvijestio je da su gradski vrtići danas su otvoreni, nakon što su završeni radovi inicijalne sanacije posljedica prošlotjednog olujnog nevremena. Sanacija škola nastavlja se ovaj tjedan, i očekuje se da će sljedeći tjedan, nakon uskršnjih praznika, sve započeti s redovnim radom.

Sa sanacijom posljedica nevremena nastavljaju i vatrogasci te službe Zagrebačkog holdinga, predvođene Zrinjevcem, Čistoćom i Zagrebačkim cestama. Samo vatrogasci su do danas imali ukupno 1.463 intervencije. Iz Grada ističu da sve usluge uredno funkcioniraju, a danas se očekuje stavljanje u funkciju i zadnja tri semafora koja su oštećena u nevremenu.

Tramvaji i autobusi ZET-a voze redovno, osim tramvajske linije 15 čije se stavljanje u promet očekuje danas. Danas se očekuje i početak rada sljemenske žičare, no ona još neće prevoziti putnike.

"Sljemenska cesta ostaje zatvorena do kompletne sanacije posljedica nevremena zbog čega do daljnjega neće voziti autobusna linija 140. Građane molimo da izbjegavaju odlazak na Sljeme te posjete parkovima zbog opasnosti od pada stabala", navodi se u priopćenju Grada Zagreba.

Gradsko društvo Crvenog križa tijekom vikenda podijelilo je zaštitne folije za 79 kućanstava, dok su 22 obitelji preuzele isušivače vlage. "Crveni križ Zagreb nastavlja s podjelom opreme svaki dan od 7 do 15 sati u Heinzelovoj 64, tel: 01 5801 562", dodali su.

Iz Grada navode da se danas do kraja dana očekuje dovršetak aplikacije za prijavu šteta koja će javnosti biti predstavljena sutra sa svim detaljnim informacijama o načinu prijave.

"Od početka nevremena u četvrtak do danas, na sanaciji posljedica nevremena angažirano je ukupno preko 1.350 vatrogasaca, radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Njima treba dodati i angažman dobrovoljnih vatrogasnih društava, pripadnika civilne zaštite te ostalih žurnih službi poput hitne medicinske pomoći, Crvenog križa, HGSS-a i policije", zaključili su u priopćenju.

