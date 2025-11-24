TRŽIŠTE NEKRETNINA
Ovdje cijene kvadrata ne divljaju kao u Zagrebu i Splitu. "Skuplje je nego lani, ali sve dok ima potražnje, realno je"
Cijene nekretnina u Hrvatskoj u intenzivnom su zamahu. Nakon što su lani u prosjeku rasle 11,5 posto, u prvoj polovici ove godine rast je ubrzao na 15,9 posto. S druge strane, usporava rast novoizgrađenih stanova.
Po cijenama nekretnina prednjače dva najveća grada, Zagreb i Split, s tim da je Split skuplji. Prema podacima portala Nekretnine.hr, u listopadu je prosječna tražena cijena kvadrata stana u Zagrebu bila 3.642 eura, a u Splitu čak 5.315 eura, s tim da je u oba grada prosječna cijena kvadrata u listopadu bila je petnaestak posto viša nego prije godinu dana.
I u Osijeku, četvrtom po veličini gradu u Hrvatskoj, cijene stanova rasle su u odnosu na prošlu godinu, ali tamošnje tržište nekretnina donekle je stabilno i kretanja na njemu ipak se ne mogu nazvati 'divljanjem' kako se najčešće opisuje situacija u Zagrebu i Splitu. Ono što je po tom pitanju svim trima spomenutim gradovima zajedničko jest velika potražnja za malim stanovima i teža prodaja velikih stanova.
"Gradi se jako puno urbanih vila"
"Potražnja je vrlo dobra. Mahom se traže nekretnine od 30 do 60 četvornih metara. Gradi se jako puno urbanih vila u kojima su stanovi velikih kvadratura, od 75 do 120 pa i 130 kvadrata. Cijene po četvornom metru kreću se od 2.100 do čak 3.000 eura, ovisno o lokaciji", kaže Duško Grgur, vlasnik agencije German nekretnine i predsjednik Strukovne grupacije za nekretnine pri županijskoj komori Hrvatske gospodarske komore (HGK).
Prema stranici gohome, na kojoj su objedinjeni oglasi s internetskih oglasnika i web stranica agencija za trgovanje nekretninama, prosječna tražena cijena stanova od tridesetak kvadrata u Osijeku je 2.666 eura za četvorni metar, onih od sedamdesetak kvadrata 2.616 eura, a stanova od 90 kvadrata - 2.520 eura.
Mali stanovi brzo se prodaju
Najmanjih nekretnina, garsonijera i jednosobnih stanova, u Osijeku gotovo i nema na tržištu. U oglasima jedva da ih je desetak.
"Čim se pojave, brzo se prodaju, iako dosežu visoku cijenu. Čak i kada su stari stanovi u pitanju, cijena se kreće od 2.600 do 3.000 eura za kvadrat jer je potražnja znatno veća od ponude", kaže Grgur koji se poslom posredovanja u prodaji nekretnina bavi već tri desetljeća.
S druge strane, velikih stanova ne manjka.
"Većih stambenih jedinica, od 115-120 kvadrata u prosjeku, ima dovoljno na tržištu, ali za njih se traže ozbiljni iznosi (i preko 300.000 eura, nap.a.) za koje ne može baš svatko dobiti kredit kod poslovnih banaka. A i nema baš puno ozbiljnih kupaca za njih", ističe Grgur.
"Cijena budućih POS stanova je izuzetno korektna"
Napominje kako značajan broj kupaca čine mladi ljudi iz drugih krajeva Slavonije koji dobiju posao u Osijeku pa doseljavaju planirajući ostati u gradu za stalno. No i taj bazen kupaca nije predubok.
"Mladi parovi i obitelji mogu si priuštiti stan samo pod uvjetom da oboje rade. Ovdje je dosta jak IT sektor, plaće su dobre i doseljava dosta mladih iz Vukovara, Slavonskog Broda, Virovitice... Ima i onih koji rade u drugim privatnim tvrtkama gdje su plaće pristojne, od 1.600 do 2.000 pa i 2.500 eura. Oni su najčešći kupci", objašnjava naš sugovornik.
Spominje i dosad najveći projekt društveno poticanje stanogradnje (POS) u Osijeku za koji je nedavno potpisan ugovor između Grada i Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN).
"Država će graditi 206 POS stanova raznih veličina na Vinkovačkoj cesti, desetak minuta od centra grada, po cijeni od 2.100 eura za kvadrat. To mi se čini izuzetno korektnom cijenom. A i lokacija je vrlo interesantna, pogotovo za mlade ljude", dodaje Grgur.
Usto će svaki stan imati svoje parkirno mjesto, što je u Osijeku postalo jako važno jer i ondje je eskalirao problem manjka parkirališnog prostora.
"Tko gradi preko 90 kvadrata treba biti strpljiv"
Dok u Splitu, primjerice, nema puno preostalog prostora za stambenu gradnju, u ravničarskom Osijeku zasad nema takvih problema.
"Na sjevernom dijelu grada preko Drave, u naseljima Tvrđavici i Podravlju, ima još dosta lijepih dijelova za gradnju. A i investitori su dosta realni pa se ne gradi prekomjerno. Osim toga, prema novom Zakonu o gradnji, urbane vile (kojih se u Osijeku dosad puno gradilo, nap.a.) neće neće više moći biti s prizemljem i dva kata, nego samo s jednim katom", objašnjava vlasnik agencije German nekretnine.
Što se tiče gradnje, Grgur kaže da je stanje u Osijeku zasad "vrlo korektno", a i situaciju na tržištu nekretnina ocjenjuje stabilnom.
"Dosta dobra je potražnja za nekretninama do 70 kvadrata pa onaj tko ih gradi, vrlo brzo ih i proda. Ovi koji grade stambene jedinice od 90 kvadrata naviše moraju biti strpljivi. I one se prodaju, ali ne tako brzo. Cijene su realne sve dok ima potražnje i dok se nekretnine kupuju. Kad padne interes i stane kupovina, to je znak da su cijene nerealne", ustvrdio je Grgur.
