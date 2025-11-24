Ovdje cijene kvadrata ne divljaju kao u Zagrebu i Splitu. "Skuplje je nego lani, ali sve dok ima potražnje, realno je"

I u Osijeku, četvrtom po veličini gradu u Hrvatskoj, cijene stanova rasle su u odnosu na prošlu godinu, ali tamošnje tržište nekretnina donekle je stabilno i kretanja na njemu ipak se ne mogu nazvati 'divljanjem' kako se najčešće opisuje situacija u Zagrebu i Splitu. Ono što je po tom pitanju svim trima spomenutim gradovima zajedničko jest velika potražnja za malim stanovima i teža prodaja velikih stanova.