U Osijeku uskoro kreće gradnja 206 POS-ovih stanova

Podsjetio je i da će na sutrašnjoj sjednici Vlade biti Program priuštivog stanovanja kojim će se sufinancirati stanovi i na taj način pomoći građanima da iznajme stanove koji su trenutno u privatnom vlasništvu, a koje bi, temeljem javnog poziva, na upravljanje u ime i za račun privatnih vlasnika preuzeo APN. Sukladno javnom pozivu prema listi prvenstva takvi stanovi, rekao je, dodjeljivat će se građanima koji su u potrebi priuštivog stanovanja.