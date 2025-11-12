U Osijeku uskoro kreće gradnja 206 POS-ovih stanova

Ugovor o gradnji 206 stanova u Osijeku, što je jedan od najvećih projekata društveno-poticajne stanogradnje u tom gradu, potpisan je u srijedu u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.
Ravnatelj APN-a Dragan Hristov rekao je da je rok izgradnje 18 mjeseci, a cijena po kvadratu za kupce iznosit 2104 eura. Grad Osijek osigurao je sufinanciranje infrastruktire s priključcima i nepovratno uložio 3 i pol milijuna eura, a APN je osigurao zemljište i subvencionirana sredstva u iznosu od 7 milijuna eura.
Na pitanje koji su osnovni kriteriji za kupnju ovih stanova, Hristov je rekao da je to zasigurno neriješeno stambeno pitanje, ali i kreditna sposobnost iako su uvjeti puno povoljniji nego što banke inače daju na slobodnom tržištu.
"Što se tiče konkretnog programa APN-a već postoji lista reda prvenstva na kojoj je oko 50 zainteresiranih. Tu je i Ministarstvo branitelja i mi smo dužni i njima osigurati stanove, njih 80 je zainteresiranih za najam i to je na listi zasad oko 140 kandidata. Ako ostane slobodnih stanova onda ćemo napraviti drugi krug reda prvenstva i po tome ćemo postupati”, rekao je Hristov.
Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić izjavio je da su ovi stanovi jedna od najvećih investicija društveno-poticajne stanogradnje u gradu koja obuhvaća 13 tisuća četvornih metara.
„Riječ je o projektu u vrijednosti od 28 milijuna eura, pri čemu Grad sudjeluje u sufinanciranju 3,5 milijuna eura, a dodatno smo se obvezali snositi trošak priključka na komunalnu infrastrukturu”, istaknuo je Radić.
Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić rekao je da je izmjenama Zakona o društveno-poticajnoj stanogradnji u travnju ove godine, omogućen ovaj projekt i inače ubrzala izgradnja ovakvih stanova. Nakon Trogira i Novalje, Osijek je treća lokacija na kojoj se grade POS-ovi stanovi.
„APN sada već ima građevinske dozvole za 600 stambenih jedinica diljem Hrvatske, a u pripremi je još 300-njak koje bi dozvole trebale dobiti do kraja godine”, istaknuo je Bačić.
Podsjetio je i da će na sutrašnjoj sjednici Vlade biti Program priuštivog stanovanja kojim će se sufinancirati stanovi i na taj način pomoći građanima da iznajme stanove koji su trenutno u privatnom vlasništvu, a koje bi, temeljem javnog poziva, na upravljanje u ime i za račun privatnih vlasnika preuzeo APN. Sukladno javnom pozivu prema listi prvenstva takvi stanovi, rekao je, dodjeljivat će se građanima koji su u potrebi priuštivog stanovanja.
Bačić je najavio i da će se do kraja godine vjerojatno ići u javno savjetovanje sa Zakonom o najmu stanova kako bi se osigurala pravna sigurnost najmodavaca i najmoprimaca kada je riječ o dugoročnom najmu. U javno savjetovanje će do kraja studenog i Zakon o priuštivom stanovanju čime će se, rekao je ministar, ubrzati izgradnja novih stambenih jedinica sukladno Nacionalnim planom stambene politike.
