Vrtoglavi rast cijena nekretnina: Tko traži skoro 7000 eura za kvadrat garsonijere?

U Splitu, pak, gdje su cijene nekretnina još više nego u Zagrebu i gdje je u listopadu prosječna cijena kvadrata bila 15 posto veća nego u istom mjesecu prošle godine (5.315 eura u odnosu na lanjskih 4.626 eura) ponuda malih stanova također nije velika jer su najtraženiji pa se brzo prodaju. Prosječna cijena im je 4.624 eura, a najskuplji koji smo zapazili je renovirani stan od 27 kvadrata u samom središtu grada, Varoši, po cijeni od 171.000 eura, odnosno 6.330 eura za kvadrat. Također u splitskoj Varoši jedan stan površine 31 kvadrat prodaje se za 195.000 eura, odnosno 6.290 eura po kvadratu.