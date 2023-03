Podijeli :

N1

Saborska zastupnica Katarina Peović komentirala je tužbu koju je DORH digao protiv nje zbog kršenja izborne šutnje na prošlim europskim izborima.

“Ako sam ja prekršila predizbornu šutnju, onda je i Andrej Plenković i Kolinda Grabar Kitarović i svi drugi, na tom takozvanom festivalu demokracije na dan kad se izlazi na izbore i kad mediji snimaju kandidate kako glasaju”, kaže Peović i dodaje da je stvar smiješnija kad se uzme u obzir i to da je tadašnji predsjednik DIP-a Đuro Sessa upravo na taj dan dao intervju u kojemu kaže da je predizborna šutnja jedan atavizam koji treba ukinuti.

“Ovo se ne može drugačije protumačiti nego kao politički pritisak koji ide za tim da financijski penalizira političke protivnike. Kazna za to ide do 30 tisuća kjuna, a to nije malo”, kaže Peović.

Podsjetimo, saborsku zastupnicu Radničke fronte Katarinu Peović je Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu sada optužilo da je na dan prošlih europskih izbora, 26. svibnja 2019., kršila izbornu šutnju, za što je predviđena novčana kazna do 30 tisuća kuna, odnosno 3.984 eura.

