Dodao je da Putin ne propušta istaknuti da i u ovakvoj EU, Moskva ima svoje pouzdane partnere, prije svega Mađarsku i Slovaku. Putinova poruka je, naglasio je, da bi cijela EU trebala krenuti stopama Budimpešte i Bratislave kako bi se stvari vratile na normalu. Ipak, poručio je, ruski predsjednik ne govori o ulozi koju je Rusija imala u stvaranju ovih poremećaja. "Rusija je problem i ne može biti rješenje", poručio je Picula.