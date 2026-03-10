Hrvatski europarlamentarac Tonino Picula u utorak je u "Novom danu" N1 televizije kod Tihomira Ladišića komentirao aktualne vanjskopolitičke teme.
Ruski predsjednik Vladimir Putin u ponedjeljak je ponovno dao do znanja da je Rusija spremna opskrbljivati Europu naftom i plinom. Rusija je drugi najveći svjetski izvoznik nafte i posjeduje najveće svjetske rezerve prirodnog plina.
"Nije nikakvo čudo da Vladimir Putin u ovoj najnovijoj eskalaciji na Bliskom istoku vidi neku svoju geopolitičku šansu sugerirajući da je Rusija spremna ponovno postati partner u dobavi fosilnih goriva za Europsku uniju, ali prije svega očekuje da EU odustane od svoje politike sankcioniranja Ruske federacije i podrške Ukrajini", rekao je Tonino Picula.
Dodao je da Putin ne propušta istaknuti da i u ovakvoj EU, Moskva ima svoje pouzdane partnere, prije svega Mađarsku i Slovaku. Putinova poruka je, naglasio je, da bi cijela EU trebala krenuti stopama Budimpešte i Bratislave kako bi se stvari vratile na normalu. Ipak, poručio je, ruski predsjednik ne govori o ulozi koju je Rusija imala u stvaranju ovih poremećaja. "Rusija je problem i ne može biti rješenje", poručio je Picula.
U EU-u u ovom trenutku nitko ne sugerira zaokret u politici za 180 stupnjeva jer vratiti Europsku uniju ponovno u stanje ovisnosti prema ruskim energentima, pojasnio je, značilo bi ponavljati sve one greške koje su i dovele da je EU već jednom prošla jednu ozbiljnu krizu. "Bilo kakvo akomodiranje ovih ad hoc zahtjeva ruskog predsjednika u ovom trenutno naprosto ne može proći u EU", naglasio je.
Komentirao je gospodarske i ekonomske posljedice rata u Iranu. "Ovo nije prvi put da Europska unija može osjetiti ozbiljne posljedice sukoba kojeg su izazvali drugi geopolitički igrači na svjetskoj sceni. Iran je samo zadnji primjer kako EU ovog trenutka ima i neke osnovne probleme koji nisu samo gospodarske posljedice", rekao je pa naglasio da je prije svega problem ocjene, odnosno identifikacije napada na Iran. Picula je dodao da se svi slažu o autoritarnom karakteru iranskog režima, ali postoje razlike u kvalifikaciji ovoga što je Trump pokrenuo.
Picula je komentirao odnos Mađarske i Slovačke prema Hrvatskoj. Kakva je pozicija Hrvatske u tome smije li ruska nafta teći Jadranskim naftovodom?
"Prva reakcija Vlade bila je da ona poštuje režim sankcija prema Rusiji, prije svega nedopuštanje ruskim energentima da budu distribuirani putem Jadranskog naftovoda što je, naravno, politička ocjena koja je posve razumljiva", naglasio je.
Dodao je da je u toj situaciji zanimljiv stav Europske komisije, koja nije jasno rekla što o tome misli, već je pokušala pilatovski oprati ruke. Picula smatra da bi dobrodošao bio poziv na međunarodnu arbitražu ili zaključak nekog međunarodnog sudišta.
Hrvatska je dosad imala loša iskustva s arbitražom kad je riječ o MOL-u. "Nema nikakve sumnje da će biti pritisaka. Ovoga trenutka Hrvatska tu treba biti vrlo oprezna, ne popuštati odmah Orbanovim zahtjevima, nego treba ipak sačekati neku vrstu ocjene ili presude nekog europskog pravosudnog tijela", naglasio je.
