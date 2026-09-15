Kod Kurska
Ukrajinski vojnici pucali na civile i mučili ih, tvrdi ruska povjerenica za ljudska prava
Jana Lantratova izjavila je da su mnogi civili ubijeni u svojim domovima.
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Ukrajinski vojnici mučili su stanovnike Kurske oblasti, a na neke od njih pucali su u njihovim vlastitim domovima, izjavila je ruska povjerenica za ljudska prava Jana Lantratova, piše TASS.
„Kada su [ukrajinske snage] upale u Kursku oblast, više od 2000 ljudi našlo se u užasnoj situaciji. Mnogi civili ubijeni su vatrenim oružjem u svojim domovima. Ubijani su stariji ljudi, pa čak i djeca“, rekla je pokazujući predmete iz svojeg ureda na izložbi „Povijesna katastrofa: neonacizam 21. stoljeća“.
Lantratova je pokazala željezni žig u obliku trozupca za koji je rekla da su ga ukrajinski vojnici koristili za žigosanje vojnika i civila u Kurskoj oblasti, usporedivši to s nacističkim žigosanjem sovjetskih vojnika tijekom Velikog domovinskog rata (kako je 2. svjetski rat poznat u Ruskoj Federaciji).
Pokazala je i svrdlo za koje je ustvrdila da su ga ukrajinski neonacisti koristili kako bi svećeniku bušili noge.
„Jedna civilna žena ispričala je da joj je nakon takvog mučenja trebalo dugo vremena da ponovno nauči hodati“, rekla je povjerenica.
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