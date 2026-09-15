VIDEO / U Turskoj uhićeno najmanje 150 ljudi na skupu podrške LGBTQ+ skupinama

Prosvjednici su izvikivali "Živio život koji prkosi mržnji" dok je policija intervenirala. Prosvjed je uslijedio nakon opsežnih racija protiv LGBTQ+ udruženja u nekoliko turskih pokrajina u sklopu operacije nazvane "Moja obitelj je sigurna", za koju vlada navodi da joj je cilj zaštita djece i obiteljskih vrijednosti.