RACIJE I PRITVARANJA
VIDEO / U Turskoj uhićeno najmanje 150 ljudi na skupu podrške LGBTQ+ skupinama
Turske vlasti privele su u utorak najmanje 150 ljudi nakon što je policija intervenirala na skupu ispred suda Caglayana u Istanbulu, gdje su planirali prosvjedovati zbog nedavnih uhićenja pripadnika LGBTQ+ skupina, rekli su očevici.
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Uhićenja su najnovija eskalacija u, kako smatraju skupine za ljudska prava i članovi oporbe, sve široj kampanji protiv LGBTQ+ zajednice, u sklopu koje su vlasti tijekom protekloga tjedna upale u urede njihovih udruženja, blokirale mrežne stranice i pritvorile osumnjičenike u više pokrajina.
U utorak se skupina okupila kako bi dala izjavu za medije, no policija ih je spriječila da to učine ispred zgrade suda.
Prosvjednici su izvikivali "Živio život koji prkosi mržnji" dok je policija intervenirala. Prosvjed je uslijedio nakon opsežnih racija protiv LGBTQ+ udruženja u nekoliko turskih pokrajina u sklopu operacije nazvane "Moja obitelj je sigurna", za koju vlada navodi da joj je cilj zaštita djece i obiteljskih vrijednosti.
Turkey raids LGBTQ orgs as part of ‘My Family Is Safe’ operation— RT Intl (@RT_on_X) September 14, 2026
Dozens arrested as raids carried out on nightclubs, activists' homes and LGBTQ+ offices
Prosecutors ‘found evidence children inappropriately influenced’
Six groups received thousands of dollars in foreign aid pic.twitter.com/DNzFz1RUb6
Povjerenik Vijeća Europe za ljudska prava Michael O'Flaherty izjavio je u utorak da je zabrinut zbog uhićenja, racija i internetskih ograničenja usmjerenih protiv civilnog društva, LGBTQ+ zajednice i aktivista za ljudska prava.
Istaknuo je da pozivanje na "obiteljske vrijednosti" ili "zaštitu djece" ne može samo po sebi opravdati ograničavanje ljudskih prava te je pozvao na puštanje na slobodu svih pritvorenih zbog rada na području ljudskih prava ili civilnog društva.
Turkish authorities on Sunday launched raids on gay bars, nightclubs, LGBTQ association offices and activists' homes in a sweeping crackdown in several cities as part of the government's "My Family is Safe" operations, Turkey's justice minister said.— FRANCE 24 English (@France24_en) September 14, 2026
More than 60 people were… pic.twitter.com/fFodB3LXJa
Turski sud odredio je u ponedjeljak istražni zatvor za 16 ljudi u zapadnoj pokrajini Izmiru u sklopu te operacije, priopćilo je lokalno tužiteljstvo.
Ministar pravosuđa Akin Gurlek rekao je u nedjelju da su istrage, koje koordiniraju tužitelji u Istanbulu, Ankari, Izmiru, Aydinu i Mersinu, obuhvatile 162 osumnjičenika, devet udruženja i 13 tvrtki u 15 pokrajina.
Vlasti su tijekom vikenda privele najmanje 26 osoba u Istanbulu i 21 u Ankari te upale u urede nekoliko LGBTQ+ udruženja.
Turske vlasti također su blokirale pristup internetskim stranicama i računima na društvenim mrežama koji pripadaju raznim LGBTQ+ udruženjima, pojedincima i neovisnim medijima, uključujući profil turske podružnice Amnesty Internationala na platformi X.
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