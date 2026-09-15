Božinović o divljanju na cestama: Kažnjavat će se snimanje i dijeljenje obijesne vožnje na mrežama

Što se tiče ilegalnih utrka, riječ je, kaže ministar, o trendu koji se širi iz Europe prema nama. Po prvi put, Zakon će jasno definirati ovo djelo i odrediti vrlo visoke kazne za sudjelovanje, oragnizaciju i poticanje, kaže ministar. Kažnjavat će se i snimanje vlastite obijesne vožnje i distribucija snimaka po mrežama.