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STROŽE KAZNE I ZA ROMOBILISTE

Božinović o divljanju na cestama: Kažnjavat će se snimanje i dijeljenje obijesne vožnje na mrežama

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N1 Info
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15. ruj. 2026. 14:26
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PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

Tijekom Aktualnog prijepodneva ministar unutarnjih poslova Davor Božinović najavio je kažnjavanje ilegalnih utrka, ali i snimanje i dijeljenje obijesne vožnje na društvenim mrežama

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HDZ-ova Boška Ban upozorila je nove sigurnosne izazove u prometu. Ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića upozorila je na problem električnih romobila u prometu, kao i na ilegalne utrke poput one proteklog vikenda u Rijeci i gužve koje se stvaraju kod postupanja pri lakšim prometnim nesrećama. Pitala je koja konkretna rješenja MUP planira kad je riječ o ovim problemima.

Božinović kaže da je MUP prije tjedan dana zatražio mišljenje o izmjenama Zakona o sigurnosti na cestama. To je, kaže, šesta izmjena ovog zakona u mandatu ove Vlade i to, prema njegovim riječima, dokazuje kako je riječ o vrlo dinamičnom polju.

Veće kazne i za romobiliste

"Kad govorimo o konkretnim izmjenama, predložili smo bitno zaoštravanje i povećanje kazni kad je riječ o romobilima, za sve osobe koje mlađima od 14 godina omoguće pristup takvom sredstvu. Kazne su prilično visoke, od tisuću do tri tisuće eura", odgovara ministar. Dodaje i da će kazne za nenošenje kacige rasti na 100 eura.

Što se tiče ilegalnih utrka, riječ je, kaže ministar, o trendu koji se širi iz Europe prema nama. Po prvi put, Zakon će jasno definirati ovo djelo i odrediti vrlo visoke kazne za sudjelovanje, oragnizaciju i poticanje, kaže ministar. Kažnjavat će se i snimanje vlastite obijesne vožnje i distribucija snimaka po mrežama.

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