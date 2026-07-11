ZAJEDNO PROTIV
Mali iznajmljivači: HDZ i Možemo su u koaliciji, omalovažavaju nas i pogoduju hotelima
Udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače (SMOi) upozorila je u subotu da je Grad Zagreb ponovno pokazao kako zanemaruje privatni smještaj iako tvrdi da čini važan dio turističke ponude, te ustvrdila kako je očito da su HDZ i Možemo u koaliciji protiv malih iznajmljivača.
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Iz udruge tvrde da su tijekom javnog savjetovanja podnijeli opsežne primjedbe na prijedlog Plana Grada Zagreba, a od grada su na 15 stranica dostavljenih primjedbi zaprimili očitovanje od svega četiri rečenice iako Zakon o pravu na pristup informacijama nalaže da su se tijela javne vlasti dužna očitovati o razlozima neprihvaćanja primjedabi.
Udruga u priopćenju navodi kako predloženi Plan negativno prikazuje privatni smještaj, dok istodobno favorizira hotelski sektor.
Ističu da je u Zagrebu registriran jedan objekt privatnog smještaja na svakih 125 stanova, zbog čega smatraju neutemeljenom tvrdnju da privatni iznajmljivačiutječu na problem priuštivog stanovanja.
Hotelski smještaj rastao triput brže od privatnog
Dodaju kako dokument, prema njihovoj analizi, pokazuje da u Zagrebu ne postoji turistički pritisak na infrastrukturu te je hotelski smještaj posljednjih godina rastao tri puta brže od privatnog.
Također tvrde kako Plan ne temelji zaključke i prijedloge na egzaktnim podacima već na potpuno sugestivnim anketama nepoznatih ispitanika te na pogrešno tumačenim rezultatima istih anketa.
SMOi upozorava i da se Planom hotelima predviđaju subvencije, dok bi privatni iznajmljivači bili suočeni s dodatnim financijskim opterećenjima, što smatraju diskriminatornim pristupom.
Izgradnja hotela smanjuje prostor za stambene zgrade
Udruga ističe kako vlasnici imaju pravo slobodno raspolagati svojim nekretninama te da svim oblicima turističkog smještaja treba omogućiti jednake uvjete razvoja.
Smatraju i da bi pitanje priuštivog stanovanja država i lokalna samouprava trebale rješavati aktiviranjem vlastitih nekretnina i izgradnjom POS stanova na državnom i gradskom zemljištu.
U priopćenju navode i da privatni iznajmljivači koriste postojeće stambene kapacitete, dok bi izgradnja novih hotela, predviđena Planom, prema njihovoj ocjeni dodatno smanjila prostor za izgradnju novih stambenih zgrada.
"Budući da i vladajuća stranka HDZ kontinuirano donosi mjere kojima ograničava i otežava rad te javno omalovažava male iznajmljivače, to zagrebački mali iznajmljivači okupljeni u SMOi drže kako je očito da su HDZ i Možemo u koaliciji protiv malih iznajmljivača”, poručili su.
Ustvrdili su pritom kako se ponovno dokazuje odavno postavljena teza prema kojoj su HDZ i Možemo samo prividno na suprotnim stranama.
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