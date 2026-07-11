Mali iznajmljivači: HDZ i Možemo su u koaliciji, omalovažavaju nas i pogoduju hotelima

Iz udruge tvrde da su tijekom javnog savjetovanja podnijeli opsežne primjedbe na prijedlog Plana Grada Zagreba, a od grada su na 15 stranica dostavljenih primjedbi zaprimili očitovanje od svega četiri rečenice iako Zakon o pravu na pristup informacijama nalaže da su se tijela javne vlasti dužna očitovati o razlozima neprihvaćanja primjedabi.