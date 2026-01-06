Oglas

Počeo sastanak Koalicije voljnih, procurio dio dokumenta: Tko će se boriti u Ukrajini?

N1 Info
06. sij. 2026. 19:57
sastanak koalicije voljnih
LUDOVIC MARIN / via REUTERS

U slučaju da se postigne kraj ovog rata - to bi Kijevu pružilo ključna sigurnosna jamstva kako bi se odvratila buduća ruska agresija.

"Mjere podrške u zraku, na moru i na kopnu"

Guardian izvještava o dijelovima nacrta izjave koji su sastavili zapadni saveznici Ukrajine.

„Postojat će kontinuirani, pouzdani sustav praćenja prekida vatre. Njime će upravljati SAD uz međunarodno sudjelovanje“, navodi se u nacrtu izjave.

Multinacionalne snage koje će biti raspoređene nakon prekida vatre pružile bi „mjere podrške u zraku, na moru i na kopnu“ za Ukrajinu i osigurale „regeneraciju oružanih snaga Ukrajine“, dodaje se. „Ovi elementi bit će pod vodstvom Europe“.

U snagama bi sudjelovale SAD, „uključujući američke sposobnosti poput obavještajnih podataka i logistike“, te „američka obveza podrške snagama u slučaju napada“ Rusije, navodi se.

Jamstva Ukrajini

Također bi postojale „obvezujuće obveze podrške Ukrajini u slučaju budućeg oružanog napada Rusije kako bi se obnovio mir“.

Te obveze „mogu uključivati ​​korištenje vojnih sposobnosti, obavještajne i logističke podrške, diplomatske inicijative, usvajanje dodatnih sankcija“, navodi se.

Rusija se više puta protivila bilo kakvom raspoređivanju NATO-ovih čizama na terenu u Ukrajini radi praćenja prekida neprijateljstava.

