Počeo sastanak Koalicije voljnih, procurio dio dokumenta: Tko će se boriti u Ukrajini?

U slučaju da se postigne kraj ovog rata - to bi Kijevu pružilo ključna sigurnosna jamstva kako bi se odvratila buduća ruska agresija.
"Mjere podrške u zraku, na moru i na kopnu"
Guardian izvještava o dijelovima nacrta izjave koji su sastavili zapadni saveznici Ukrajine.
„Postojat će kontinuirani, pouzdani sustav praćenja prekida vatre. Njime će upravljati SAD uz međunarodno sudjelovanje“, navodi se u nacrtu izjave.
Multinacionalne snage koje će biti raspoređene nakon prekida vatre pružile bi „mjere podrške u zraku, na moru i na kopnu“ za Ukrajinu i osigurale „regeneraciju oružanih snaga Ukrajine“, dodaje se. „Ovi elementi bit će pod vodstvom Europe“.
U snagama bi sudjelovale SAD, „uključujući američke sposobnosti poput obavještajnih podataka i logistike“, te „američka obveza podrške snagama u slučaju napada“ Rusije, navodi se.
Jamstva Ukrajini
Također bi postojale „obvezujuće obveze podrške Ukrajini u slučaju budućeg oružanog napada Rusije kako bi se obnovio mir“.
Te obveze „mogu uključivati korištenje vojnih sposobnosti, obavještajne i logističke podrške, diplomatske inicijative, usvajanje dodatnih sankcija“, navodi se.
Rusija se više puta protivila bilo kakvom raspoređivanju NATO-ovih čizama na terenu u Ukrajini radi praćenja prekida neprijateljstava.
