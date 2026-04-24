Ministar turizma i sporta Tonči Glavina u petak je na konferenciji posvećenoj sigurnosti u turizmu u Splitu pozvao turistički sektor da u okolnostima globalne krize "mudrom cjenovnom politikom" ostane konkurentan te naglasio da je sigurnost jedna od najvažnijih strateških prednosti Hrvatske.
"Aktualna krizna situacija u svijetu mogla bi generirati gubitke u turizmu i jako je važno da te eventualne gubitke ne prebacujemo na potrošače cijenama koje nisu konkurentne", rekao je Glavina novinarima u Splitu, gdje sudjeluje na konferenciji posvećenoj sigurnosti u turizmu u Dalmaciji.
Glavina je najavio za početak svibnja sastanak Nacionalnog vijeća za upravljanje turizmom, na kojem će jedna od ključnih tema biti prilagodba turizma u aktualnim globalnim okolnostima i cjenovna konkurentnost.
Kazao je i da 80 posto turista koji dolaze u Hrvatsku stiže cestama te je cilj ostvariti to veći broj takvih dolazaka. Naveo je i da zbog aktualnih kriznih okolnosti u svijetu dolazi do otkazivanja avio linija za destinacije u kriznim područjima. Avio linije za ta područja, kako je rekao, otkazuju se no otvaraju se nove linije. "To je prilika za Hrvatsku, financijski ćemo poduprijeti naše zračne luke za njihove marketinške aktivnosti u novonastalim okolnostima", rekao je.
Direktor Hrvatske turističke zajednice (HTZ) Kristjan Staničić smatra da je važno da hrvatski turizam bude prepoznat po sigurnosti turista.
Promocija aplikacije safeindalmatia.hr
Na konferenciji je promovirana i nova aplikacija "Sigurnost u Dalmaciji" (safeindalmatia.hr) koja na jednom mjestu donosi sve ključne informacije turistima koji dolaze u Dalmaciju, od sigurnosnih kontakata do korisnih uputa tijekom boravka. Ta aplikacija omogućuje brz i jednostavan pristup ključnim informacijama putem QR koda, bez potrebe za instalacijom aplikacije te nudi kontakte žurnih službi, višejezičnu podršku i u budućnosti dvosmjernu komunikaciju s korisnicima.
Glavina je naglasio da je sigurnost jedna od najvažnijih strateških prednosti Hrvatske te da Vlada kontinuirano ulaže u dodatno jačanje sustava sigurnosti u turističkoj sezoni, za što se u ovoj sezoni izdvojilo više od milijun eura, najviše za financiranje dodatnih timova medicinske pomoći i turističkih ambulanti.
Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban istaknuo je da su u turizmu važni sunce i more, ali da je stup zbog kojeg Hrvatska ima dobre turističke rezultate upravo sigurnost.
"Splitsko-dalmatinska županija prostor je iznimnih prirodnih i kulturnih bogatstava te upravlja gotovo trećinom jadranske obale. Iako su sunce i more temelj naše turističke ponude, ono što nas uistinu izdvaja jest sigurnost. Upravo zato ne smijemo stati, nego moramo kontinuirano unapređivati sustav. Ova platforma omogućuje turistima i građanima da u svega nekoliko klikova dođu do ključnih informacija, čime dodatno jačamo osjećaj sigurnosti i učvršćujemo reputaciju naše županije kao sigurne i poželjne destinacije", poručio je.
