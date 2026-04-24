Kazao je i da 80 posto turista koji dolaze u Hrvatsku stiže cestama te je cilj ostvariti to veći broj takvih dolazaka. Naveo je i da zbog aktualnih kriznih okolnosti u svijetu dolazi do otkazivanja avio linija za destinacije u kriznim područjima. Avio linije za ta područja, kako je rekao, otkazuju se no otvaraju se nove linije. "To je prilika za Hrvatsku, financijski ćemo poduprijeti naše zračne luke za njihove marketinške aktivnosti u novonastalim okolnostima", rekao je.