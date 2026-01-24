Plenković HDZ-u: Lijeva oporba želi birače političkog centra, ne treba se uspavati

Po Plenkovićevom tumačenju, oporbena ljevica će optuživati HDZ da je 'eutanazirao institucije' i sve gdje je ostvario svoju dominaciju. Odbacujući takva stajališta, Plenković je spomenuo Ustavni sud rekavši kako oporba prakticira dvostruke kriterije. Prije godinu i nešto dana, nastavio je, kad je trebalo birati 10 upražnjenih mjesta, onda je oporaba rekla da ona predlaže pet, a pet HDZ, a sada kad su tri upražnjena mjesta, kaže Plenković, oporba odustaje od tog modela i traži stručnost i neovisnost kao da to nije bio slučaj i prije godinu i nešto dana, samo zato što HDZ ima parlamentarnu većinu i predlaže dva kandidata.