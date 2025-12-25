Plenković i Jandroković: Kršćanski korijeni očuvali hrvatski narod u povijesti

"Ovo je, kao i uvijek, dobra prigoda da u miru i sa svojim najmilijima, s obiteljima živimo te poruke Božića. Želim svima svako dobro, naravno i na današnji dan, ali i ove godine jubileja i 1100. godine Hrvatskog kraljevstva, da i u idućoj godini budemo zajedno angažirani, da svi skupa činimo što više dobra, što manje podjela, što više zajedništva i solidarnosti"; poručio je Plenković. Također je svima još jednom čestitao Božić.