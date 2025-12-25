Polnoćka u zagrebačkoj katedrali nakon pet godina: Nadbiskup Kutleša poslao snažnu poruku

"Prošle su godine u kojima se ovdje nije slavila ni misa, ni polnoćka. Zajedno s katedralom, čekala su i popravljala se i naša srca. I evo nas noćas u prostoru koji se još uređuje, ali je upravo zato prikladno mjesto za proslavu ovoga Božića, jer Božić ne traži dovršenost, nego otvorenost, ne traži sjaj, nego realnost, ne traži sigurnost, nego ponizno povjerenje", kazao je Kutleša.