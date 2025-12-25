bit božića
Pater Tvrtko Barun: Budimo element zajedništva i pomirenja u podijeljenom društvu
O biti Božića, ali i o izazovima s kojima se suočavaju obitelji i društvo u današnjem dobu, razgovarali smo s paterom Tvrtkom Barunom. U vremenu podjela, konflikata i naglašenog komercijalnog okvira blagdana, isusovac Barun podsjeća da je Božić prije svega poziv na mir, zajedništvo i osobnu odgovornost – unutar obitelji, ali i u društvu u cjelini.
Pater Tvrtko Barun ističe da je Božić kršćanski blagdan u kojem slavimo dolazak "dalekog, beskonačnog i vječnog Boga u naš ograničeni ljudski svijet": "On donosi nadu da stvari mogu biti drugačije, jer ono što Bog unosi u život svijeta i čovjeka jesu mir, radost, zajedništvo."
"Mir, radost, zajedništvo"
Poslao je i poruku vjernicima povodom blagdana Božića: "Kao što Bog ulazi u naš svijet, tako se postavlja i pitanje naše otvorenosti tom dolasku. I mi možemo biti oni koji ćemo u ovaj svijet, naše društvo, tuđe živote unositi taj mir, nadu, zajedništvo, radost, promjenu, osjećaj za pravdu, za ranjene i slabije. To je ono oko čega bismo se svi mogli potruditi."
"Budimo element zajedništva"
Pater navodi da kao pojedinci, ali i društvo u cjelini, imamo puno prostora za napredak i rad: "Božić koji je obiteljski blagdan pozivnica je svima nama da unutar naših obitelji, među najbližim ljudima, budemo izvor zajedništva i radosti, kao protuteža svim konflikatima u našim obiteljima, da budemo lijek isključenosti pojedinih članova, da probamo rješavati probleme, a ne ih povećavati. Možemo se potruditi da svatko od nas u svojoj obitelji bude element zajedništva, da se svi potrudimo oko onoga što spaja i pomiruje one koji su suprotstavljeni, koji su možda u nekakvom konfliktu.
Isto to trebamo učiniti i u društvu koje je toliko razdijeljeno, podijeljeno, polarizirano i gdje se najčešće stavlja naglasak na sukobe, na neprijateljstva. Tu bismo mogli biti pokretači promjena, inicijatori pomirenja i približavanja onih koji su suprotstavljeni i drugačiji. To je bit kršćanstva, autentično kršćansko: kao kršćanima to bi nam svima trebalo biti poslanje - unutar obitelji, društva, profesionalnog okruženja. Da tamo gdje jesmo, u okolini u kojoj živimo i djelujemo, da tamo donosimo barem mali tračak Božjeg mira, zajedništva i pomirenja."
Jesmo li kao vjernici izgubili percepciju o biti Božića?
"Sve ono što je izvanjsko pa bili to sajmovi, pokloni, kobasice ili kuhano vino, ne trebamo sotonizirati -, to je dobro i pozitivno. Jedino je bitno da se ne zaustavimo na tome - na površini, već da idemo na bit onoga što Božić jest, a to je pitanje osobnog odnosa s Bogom: što dolazak Isusa Krista i u kojoj mjeri mijenja moj život, moju duhovnost i vjeru, na što me potiče i kako me taj susret poziva na moje djelovanje u društvu. Ne mogu živjeti svoju vjeru s Bogom i to je to: iskustvo Boga mora me poticati i tjerati na moj angažman u društvu spram druge osobe, posebno spram onih u većoj potrebi od mene.
U tim izvanjskim stvarima - trebamo uživati, radovati se tome, biti zahvalni za te darove, ali smo pozvani ići dublje i u bit tog božićnog spektakla kako bismo doživjeli sve ono što Božić doista donosi."
Barun je poslao i poruku svima povodom ulaska u novu godinu te istaknuo da se radi o pitanju novog početka i osvrta na proteklu godinu: "Treba vidjeti koji su to ljudi, iskustva u mom životu, u ovoj protekloj godini doista unijeli pozitivnu promjenu: gdje sam napredovao, koji su bili plodovi, uspjesi, radosti - da to mogu zadržati i na tome graditi dalje.
Na temelju tog osvrta onda slijedi prepoznavanje - gdje je bio Bog, kako sam susreo Isusa u toj godini. Tek tada, nakon te analize, mogu i planirati koji su ciljevi koje želim postići, kako želim u nečemu napredovati, što želim razvijati i što bih promijenio u godini koja je preda mnom. Trebam si postaviti nekakve ciljeve i onda vidjeti kako bih to mogao ostvariti."
"Naglasak na zajedničkom, a ne na razlikama"
Kao najvažniju promjenu koja je potrebna u hrvatskom društvu navodi slušanje drugih, drugačijih te otvorenost da se zajedno zauzimamo za dobro, bez obzira na naše razlike:
"Važno je truditi se, tražiti opće dobro i stavljati naglasak na zajedničke elemente, ono što nas spaja i izgrađuje, a ne na ono po čemu se razlikujemo pa tražimo sukobe, neslaganja. Da se zapitamo i što bismo mogli napraviti zajedno da živimo u kvalitetnijem, pravednijem društvu te da se borimo za ono što je pravedno, dobro, ono što donosi novi život u nas i oko nas."
