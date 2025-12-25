Pater Tvrtko Barun: Budimo element zajedništva i pomirenja u podijeljenom društvu

"Sve ono što je izvanjsko pa bili to sajmovi, pokloni, kobasice ili kuhano vino, ne trebamo sotonizirati -, to je dobro i pozitivno. Jedino je bitno da se ne zaustavimo na tome - na površini, već da idemo na bit onoga što Božić jest, a to je pitanje osobnog odnosa s Bogom: što dolazak Isusa Krista i u kojoj mjeri mijenja moj život, moju duhovnost i vjeru, na što me potiče i kako me taj susret poziva na moje djelovanje u društvu. Ne mogu živjeti svoju vjeru s Bogom i to je to: iskustvo Boga mora me poticati i tjerati na moj angažman u društvu spram druge osobe, posebno spram onih u većoj potrebi od mene.