više od 170 ubijenih

"Srce mi gori od boli": Majka djece poginule u američko-izraelskom napadu na školu traži odgovornost

28. ožu. 2026. 12:09
FILE PHOTO: A still image from video shows what experts say to Reuters appears to be a U.S. Tomahawk missile hitting near the Shajareh Tayyebeh girls' school in Minab, Hormozgan province, Iran, February 28, 2026
Američki Tomahawk projektil tik prije udara na osnovnu školu u Teheranu | MEHR NEWS/Handout via REUTERS

Majka dvoje djece poginule u zračnom napadu na osnovnu školu Shajareh Tayyebeh kaže da joj srce „gori od boli“.

Govoreći pred Vijećem za ljudska prava UN-a, zatražila je da Sjedinjene Američke Države i Izrael budu pozvani na odgovornost kako bi se pokazalo da „životi djece nisu bezvrijedni“, prenosi Sky News.

Preliminarno američko izvješće utvrdilo je da su njihove vlastite snage „vjerojatno“ pogodile školu zbog zastarjelih obavještajnih podataka. Donald Trump izjavio je da nije siguran tko je napao školu, nakon što je u početku okrivio sam Iran.

„Nisam samo ožalošćena majka. Ja sam glas svih majki koje su poslale svoju djecu u školu vjerujući da će biti sigurna“, rekla je vijeću.

„Sigurno mjesto za djecu, koja su trebala graditi budućnost ovog svijeta, a ne mjesto gdje se njihova budućnost ugasi u trenu.“

Graves are being prepared for the victims following a reported strike on a school in Minab, Iran, March 2, 2026.
Iranian Foreign Media Department/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS

Prisjetila se kako je posljednjeg jutra kada ih je vidjela češljala Madieh i Amina i davala im njihove ruksake, kao i njihovih posljednjih riječi upućenih njoj: „Hoćeš li doći po nas iz škole?“

„Ta jednostavna rečenica sada mi se ponavlja u mislima tisuću puta i svaki put moje srce gori od boli.“

Opisala je kako i dalje osjeća potrebu otvoriti vrata njihove sobe i vidjeti ih kako spavaju u svojim krevetima.

„Istina mora izaći na vidjelo, a Izrael i SAD, koji su uzrok ove patnje, moraju odgovarati. Ne zbog osvete, nego zbog pravde, kako bi svijet znao da životi djece nisu bezvrijedni.“

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

