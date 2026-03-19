Trogrlić: I Milanović i Plenković se ponašaju kao da su u osnovnoj školi
Premijer Andrej Plenković uputio je predsjedniku Zoranu Milanoviću prijedlog o sazivanju sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost tijekom sljedećaga tjedna, a predsjednik mu je odgovorio da će se sjednica održati, uz poruku da - "nema žurbe".
Kriza u odnosima dvojice čelnih ljudi države nastavlja se.
Koja, kako nam je rekao komunikacijski stručnjak Jerko Trogrlić, nikako ne bi smjela biti iznad svih kriza kojima svjedočimo u regiji i svijetu.
Također, predsjednik je u srijedu izjavio i da je on četiri puta slao poziv o sazivanju sjednice te da ih je premijer sve odbio. Dodao je, doduše, i da je premijer, odmah nakon ruske invazije na Ukrajinu, predložio sastanak, što je on tada odbio.
"Osobne netrpeljivosti postavljaju ispred države i to je jako loše. To je kao rat dvaju ega, tko ima dominaciju, tko će koga odbiti... Kao da su u osnovnoj školi. Postavljaju se iznad sigurnosti države", komentirao je Trogrlić.
Premijer je danas iz Bruxellesa poručio da bi "kad prođu izleti oni mogli biti ti koji neće prihvatiti pozive".
"Sve što je premijer govorio u Bruxellesu bilo je državnički, ozbiljno i kako treba. Napravio je dobru i ispravnu stvar pozivom, a i izjavom koju je dao. Dok nije izrekao to na kraju, čime je pokvario sve rečeno prije toga", kaže nam komunikacijski stručnjak pa nastavlja:
"Nisu se našli pet godina. Toliko naše dvije institucije ne razgovaraju, a po zakonu bi trebale. Posebno u ovom slučaju, kad se radi o našoj nacionalnoj sigurnosti. A teme razgovora mogu biti razne - imamo aferu u Sloveniji, imamo kupovinu oružja u Srbiji, imamo nestabilnosti u Crnoj Gori. Naravno, tu su i krize na globalnoj razini, rat u Ukrajini još uvijek traje, a sve je razorniji i onaj na Bliskom istoku."
Trogrlić zato naglašava da bi se osobne razmirice morale ostaviti po strani i da moraju sjesti i razgovarati.
"I to ne ovako pred kamerama, gdje se iznosi "prljavi veš". Ne, moraju daleko od očiju javnosti sjesti i razgovarati o svim važnim temama koje ih se tiču, a samim time, tiču se i građana koje obojica predstavljaju i koji im opetovano ukazuju povjerenje na izborima."
"To ponašanje je dosta simptomatično"
Milanovićevo ponašanje ga, kaže nam, čudi.
"Odjednom mu se ne žuri, "nije priša". Zagovarao je te sjednice i sad kad je kriza na vrhuncu, kad se zbog toga nalazi cijeli europski vrh, kad sve zemlje EU-a pripremaju nacionalne strategije, njemu se ne žuri. To ponašanje je dosta simptomatično. Ili mu to odgovara ili postoje teme o kojima ne želi razgovarati - spekuliram sad, ali drugo se ne može jer toliko toga ne znamo. Ni ne trebamo znati, ali moraju se sastati i razgovarati, makar javnost nikad ne saznala o čemu. Ovako, ostaju taj šum i upitnici jer nije jasan taj zaokret predsjednika u retorici", mišljenja je Trogrlić.
Naglasio je i da se takvo ponašanje odražava na međunarodni ugled Hrvatske, a potencijalno i na nacionalnu sigurnost.
"Uostalom, Ustavom su osuđeni komunicirati i surađivati. Kao i svi prije njih, koji nisu bili svjetonazorski i stranački povezani pa je postojalo poštovanje. Zato mislim da se ovdje radi o osobnoj netrpeljivosti. Koja vuče sa sobom i druge stvari jer vidimo da se taj njihov loš odnos prelio na Sabor i lokalnu razinu. Dakle, uz sve, čine i političku štetu."
Ponovio je da premijerov poziv vidi kao pozitivnu promjenu.
"Svakako, u ovom je slučaju dobio plus kod birača, a Milanović minus. Barem deklarativno jer već smo vidjeli da ih birači ne kažnjavaju na izborima. Naravno, moram naglasiti i da ovaj poziv ne abolira premijera za sve minuse iz prethodnih godina."
Ovakvo ponašanje, uvjeren je, ne nudi optimizam ni za druga pitanja o kojima predsjednik i premijer moraju zajedno nalaziti odgovore.
"Nikakve su šanse da se na ovaj način riješe pitanja veleposlanika i Vrhovnog suda. Ali ovo opstruiranje u smislu obrane djeluje poprilično šizofreno i sve nas ostavlja u poziciji konstantno razgovarati o tome zašto njih dvojica ne razgovaraju. I očito će biti tako dok ih birači ne kazne", zaključio je Jerko Trogrlić.
