ivana marković

SDP-ovka: Lik je gazio ruže za ubijene žene pa se vratio moliti s ostalim "muškarčinama"

author
N1 Info
|
08. pro. 2025. 07:50
06.12.2025., Zagreb: Treca godisnjica performansa Tiha misa umjetnice Arijane Lekic-Fridrih, ujedno i posljednja Tiha misa u javnom prostoru Photo: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Mia Slafhauzer / Pixsell

Ivana Marković, SDP-ova gradonačelnica Supetra i saborska zastupnica, u objavi na Facebooku napisala je kako je klečanje po trgovima demonstracija prezira prema svim ženama jednako kao i gaženje ruža kojemu smo svjedočili ove subote

Podsjetimo, u subotu je, na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, muškarac gazio po ružama postavljenima u spomen na ubijene žene za vrijeme "Tihe mise". Postavila ih je umjetnica Arijana Lekić Fridrih koja godinama upozorava javnost na položaj žena u društvu.

"Lik je simbolično pogazio 38 ruža za 38 ubijenih žena u protekle tri godine. Pažljivo je nagazio svaku od njih, želeći pokazati prezir prema svakoj od ubijenih žena, ali i prezir prema svakoj ženi danas općenito.

Nakon toga se vratio klečati i moliti s ostalim "muškarčinama" koje mole da žene budu pokorne, da ih ne izazivaju odjećom, ponašanjem, osmijehom ili samim time što postoje. Jadnici.

To klečanje po trgovima je demonstracija prezira prema svim ženama jednako kao i ovo gaženje ruža", objavila je Marković.

Teme
Arijana Lekić Fridrih Femicid Gaženje ruža Klečanje na Trgu ivana marković molitelji Ženska prava

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

