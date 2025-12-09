Sanja Sarnavka: "Simbol Majke Božje je ruža"

Sanja Sarnavka, aktivistica i feministkinja gostovala je u N1 Studiju Uživo kod našeg Hrvoja Krešića u jeku porasta nasilja nad ženama i femicida.
Što se u sustavu treba mijenjati kako bi se uhvatilo u koštac s femicidom? Kako je moguće da čovjek s 35 kaznenih prijava i hrpom oružja šeće i ustrijeli dvije žene, od kojih je jedna preminula?
Policija se žali da njihov rad na terenu ne polučuje rezultat, upravo zbog pravosuđa.
"Kaznama pravosuđe poručuje - radi što hoćeš"
"Naše institucije ne funkcioniraju ni same za sebe, a kamoli sustav. Po istraživanjima znamo da su kazne od do, a da se uglavnom određuje donja trećina kazne za kazneno djelo. To je naravno poruka, možeš raditi što hoćeš - proći ćeš lišo ili lagodno. Oni koji se ne žele mijenjati zbog toga takva kaznena djela - ponavljaju", ocjenjuje Sarnavka.
Ona je nakon 18. femicida u 2025. pokrenula peticiju koju je u trenutku pisanja teksta potpisalo više od 41 tisuće osoba.
Što nakon sigurne kuće?
Zaklada Solidarna ima fond kojim pomaže ženama žrtvama nasilja da izađe iz nesigurnog okruženja, no problem je...
"Nema stanova gdje ih se može smjestiti. U sigurnoj kući može biti šest mjeseci. Nema sredstava, ima djecu od kojih ne želi otići. Ima situacija da nema mjesta ni u sigurnoj kući, a kamoli da netko misli na život poslije izlaska iz sigurne kuće", otkriva sumornu situaciju za žene suočene s nasilnim partnerima ili članovima obitelji.
Nemamo prevenciju, već dapače - poruke dužnosnika poput Piletića koji će najaviti, kaže Sarnavka, Strategiju koju nemamo od 2022.
"Tri godine je nismo imali, jer što će ti strategija valjda... Što će nam strategija kad se ne provodi i kad nemamo nikakvo nezavisno tijelo koje nadzire što se provodi, što je slabo zamišljeno i što se istog trena može promijeniti da bude drugačije", govori.
"S druge strane imamo način komunikacije u Hrvatskoj. Da li ministar ne shvaća da je nasilnike potaknuo da budu nasilnici? Da je ohrabrio istupe momaka koji su došli pred privatni stan zastupnice i samohrane majke koja živi s dvije kćeri, Dalije Orešković i kaže da ih je izazivala?", pita Sarnavka.
Komentirala je i ubojicu iz Rijeke koju je djevojku izbo nožem trideset puta.
"On je jako "nježno" sebe ranjavao, a nju je ubo 30 puta. Žena je kao pas, ma više brinemo za pse, umrla na stubištu svoje zgrade.
Je li Istanbulska konvencija efikasna?
Osvrnula se i na Pavličekove tvrdnje kojima konstatira da je Istanbulska konvencija jedino dovela "rodnu ideologiju", a nije zaštitila žene od nasilja.
"On bi jedva dočekao da se ona ukine, a da ni ne razumije o čemu se radi. Odnosno, razumije jer je njima najveći problem bio da će muškarac jednog dana doći na posao, reći da je žena i ići na ženski WC. To je bila otprilike razina komunikacije s tim desnim radikalnim strujama", komentira ona pa pojašnjava.
"Nažalost ne, nije se poboljšao položaj žena od Istanbulske konvencije jer se ona ni proračunski ne radi kako spada, niti su institucije počele postupati drugačije. Imali smo gomilu edukacija, a nakon njih se i dalje nasilnicima davalo djecu. I dalje se tvrdilo da ako nasilnik nije tukao dijete, sve je ok i može ga viđati. Onda su čak žene završavale u zatvoru jer se tvrdilo da su one zlostavljale djecu i da ih tjeraju da kažu da ne žele ići ocu", otkriva Sarnavka koja se desetljećima bavi zaštitom žena od nasilja.
O "gazitelju" ruža
Napominje da je u tri godine, koliko traju Tihe mise redateljice i konceptualne umjetnice Arijane Lekić-Fridrih, performansi zamišljeni kao protuprosvjed "klečavcima", ubijeno 38 žena. S tim na umu na Trgu je položila 38 ruža koji je jedan od klevačaca u subotu više puta pregazio.
"Tek nakon reakcije medija se organizacija koja stoji iza molitelja ogradila od njega. Nitko tada nije reagirao, primio ga za ruku i rekao "nemoj to raditi". Jedna gospođa ga je izgleda upozorila, nakon čega je još jače stupao po tim ružama. To je meni nešto nepojmljivo. Ti time ponovno ubijaš te žene i uspomenu na njih. Na jednoj snimci se vidi kako stoji sa slikom Majke Božje. Njezin simbol je ruža i kad molimo krunicu, svako zrno je jedna ruža majke Božje. Tako da niti ne poznaje religiju, niti je našao shodnim što ruža znači niti što treba činiti", zaključuje.
