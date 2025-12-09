Sanja Sarnavka: "Simbol Majke Božje je ruža"

"Nažalost ne, nije se poboljšao položaj žena od Istanbulske konvencije jer se ona ni proračunski ne radi kako spada, niti su institucije počele postupati drugačije. Imali smo gomilu edukacija, a nakon njih se i dalje nasilnicima davalo djecu. I dalje se tvrdilo da ako nasilnik nije tukao dijete, sve je ok i može ga viđati. Onda su čak žene završavale u zatvoru jer se tvrdilo da su one zlostavljale djecu i da ih tjeraju da kažu da ne žele ići ocu", otkriva Sarnavka koja se desetljećima bavi zaštitom žena od nasilja.