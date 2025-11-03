Oglas

Plenković: Najoštrije osuđujemo incident u Splitu

author
Hina
|
03. stu. 2025. 22:12
03.11.2025., Zagreb - GO HDZ-a Grada Zagreba. Zajednicka sjednica Predsjednistva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL
Sanjin Strukic/PIXSELL

Premijer Andrej Plenković osudio je u ponedjeljak navečer incident u Splitu gdje je skupina mladića prekinula program Dana srpske kulture, istaknuvši kako očekuju da nadležna tijela u što kraćem roku procesuiraju odgovorne.

"Najoštrije osuđujemo incident u Splitu tijekom kulturne manifestacije predstavnika srpske nacionalne manjine. Očekujemo da nadležna tijela u što kraćem roku procesuiraju odgovorne", napisao je u objavi na X-u.

Isključivosti ili bilo kojem obliku netolerancije prema nacionalnim manjinama nema mjesta u hrvatskom društvu, dodao je.

Splitska policija traga za mlađim osobama koje su u ponedjeljak prekinule program Dana srpske kulture u prostorijama Gradskog kotara Blatine, neslužbeno rekli su im da se program ne može održati u vrijeme obilježavanja pada Vukovara, te da članovi KUD-a iz Novog Sada iziđu iz prostorija.

U događaju nije bilo fizičkog nasilja ni ozlijeđenih osoba, naveli su iz policije koja provodi istragu.

Neslužbeno, navodno je riječ o članovima navijačke skupine Torcide koji su prekinuli proslavu obilježavanja 'Dana srpske kulture', a koje je u Splitu organiziralo Srpsko kulturno društvo Prosvjeta.

Mediji navode da su navodno mladići koji su ušli u prostorije Gradskog kotara bili u crnoj odjeći, te je netko od njih rekao da se program ne može održati u vrijeme obilježavanja pada Vukovara. Lokalni mediji pišu i da su mladići uzvikivali 'Za dom spremni'.

Teme
Andrej Plenković Incident split

