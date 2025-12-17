Plenković o podršci Crnoj Gori na europskom putu: Imamo otvorenih pitanja



“Vidjet ćemo što će biti, ali ako se krene tim putem, onda je sve moguće jer nema nikakve logike da se negdje nekome geopolitički ubrzava proces, a drugi nastavljaju ići korak po korak i da im se gleda svaki zarez i stoga tu treba osigurati jednak tretman svih zemalja u procesu”, rekao je Plenković.