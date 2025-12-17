Proširenje EU-a: Gdje je koja država? Vučić ne dolazi zbog "zaštite interesa Srbije"



"Ovaj sastanak će poslužiti ne samo da se vidi tko je gdje, nego - tko je uz koga. Konstantno se ponavlja da je jedna od ključnih stvari koja se očekuje od država kandidatkinja da prate politike EU-a, što se, barem u slučaju Srbije, ne događa. Svi ovi detalji bit će navedeni u završnoj Deklaraciji koja se očekuje nakon završetka sastanka, u srijedu kasno navečer", predviđa Radišić.