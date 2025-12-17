nikola radišić iz bruxellesa
Proširenje EU-a: Gdje je koja država? Vučić ne dolazi zbog "zaštite interesa Srbije"
Čelnici i čelnice EU-a i zapadnog Balkana okupili su se u Bruxellesu, na sastanku kojem predsjeda António Costa. Taj će susret biti prilika da se pokažu i ponovno potvrde snaga strateškog odnosa EU-a i zapadnog Balkana i koristi tog odnosa za građane i građanke.
Predsjednik Europskog vijeća i predsjednica Komisije predstavljat će EU na tom sastanku na vrhu. Na njemu će sudjelovati i visoka predstavnica Kaja Kallas.
Po završetku sastanka objavit će se izjava sa sastanka na vrhu EU-a i zapadnog Balkana. Očekuje se da će partneri sa zapadnog Balkana biti suglasni s tom izjavom.
Jačanje strateškog partnerstva bit će u fokusu sastanka. Na licu mjesta je reporter N1 Srbije Nikola Radišić koji donosi detaljne informacije.
Proširenje EU-a: Gdje je koja država?
"Na ovom sastanku će se vidjeti koliko se daleko došlo s pripremama svake države u regiji da dostigne standarde Europske unije", naglašava Nikola Radišić i napominje da će to svakako biti krovna tema.
Od zemalja koje se želi pridružiti EU, nesumnjivo će najviše riječi biti o Crnoj Gori, koja bi pregovore mogla završiti do kraja 2026., a koja bi mogla postati članica do 2028. O Albaniji se govori o sličnim vremenskim rokovima.
Tu su još Sjeverna Makedonija, Srbija, BiH i Kosovo.
"Ovaj sastanak će poslužiti ne samo da se vidi tko je gdje, nego - tko je uz koga. Konstantno se ponavlja da je jedna od ključnih stvari koja se očekuje od država kandidatkinja da prate politike EU-a, što se, barem u slučaju Srbije, ne događa. Svi ovi detalji bit će navedeni u završnoj Deklaraciji koja se očekuje nakon završetka sastanka, u srijedu kasno navečer", predviđa Radišić.
Bez delegacije Srbije
Vučić je ranije izjavio ne dolazi u Bruxelles jer želi zaštititi interese Srbije. Što to u ovom europskom kontekstu znači?
"Ministar za europske integracije kaže da se od EU-a očekuje da bude iskreno posvećena zajedničkoj budućnosti i optužuje ju za nedostatak volje kad su u pitanju Srbije na europskom putu. Stigle su malobrojne reakcije na ovakav stav, EK podsjeća da ostaje uz Srbiju na europskom putu, dok iz Europskog vijeća - malo drugačiji, hladniji ton što je iznenađenje kad je u pitanju retorika o Srbiji", otkriva Radišić.
Priključio se i Andrej Plenković koji je dodao da ne zna zašto predstavnici Srbije ne dolaze, dok je Orban branio Srbiju i kritizirao EU-ovu politiku proširenja.
Jedino što je izvjesno je da delegacije Srbije - neće biti.
Pred Europskim vijećem u četvrtak bit će i financiranje Ukrajine koje će se omogućiti ili zaduživanjem EU-a ili namirivanjem iz zamrznute ruske imovine.
Odluka o financiranju Ukrajine
Najosjetljivije je to pitanje za Belgiju u kojoj je najviše zamrznute ruske imovine.
"Antonio Costa je rekao dok god odluke ne bude donesena. Hoće li summit trajat dva, tri ili petnaest dana nije jasno, ali svakako će se odluka doći na summitu Europskog vijeća", govori dopisnik iz Bruxellesa.
"Belgija se protivi tome jer je upravo skladišten tamo, u Euroclearu, tako da ta država ne želi dozvoliti da uđe u problem bez jasnih garancija drugih članica", pojašnjava on.
Što je još na dnevnom redu?
Osim Ukrajine, na dnevnom redu je vanjska politika i jačanje vojnih kapaciteta EU-a, trgovinski sporazum s Latinskom Amerikom, čija je važnost ponovno u prvom planu budući da se u četvrtak u Bruxellesu očekuje čak 10.000 poljoprivrednika iz cijelog EU-a, potom dugoročni proračun, migracije te pitanje proširenja.
