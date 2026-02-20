Plenković o svom novom ministru: Iskusan liječnik, znanstvenik, vrlo angažiran političar i profesionalac

"Uspostavili smo dobru suradnju u proteklim godinama kada su u pitanju bili važni projekti za Međimurje, bez obzira na to što pripadamo različitim političkim strankama", kazao je premijer, a posebno je izdvojio Centar za odgoj i obrazovanje u Čakovcu, vrijedan 18 milijuna eura, koji je osobito važan za djecu s poteškoćama u razvoju.