Sabor ovaj tjedan potvrđuje Ružića, raspravlja o javnoj nabavi i strancima

Hrvatski sabor koji u utorak, nakon jednotjedne stranke, nastavlja rad, ovaj bi tjedan trebao iskazati povjerenje novom ministru rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alenu Ružiću te raspraviti desetak točaka.
Alen Ružić u ponedjeljak je saslušan i dobio je potporu triju saborskih odbora nadležnih za njegov resor, te ga još čeka glasovanje u Saboru. Da bi bio potvrđen na ministarsku dužnost trebaju mu glasovi 76 zastupnika.
Sabor radni tjedan otvara raspravom o izmjenama Zakona o javnoj nabavi koje bi trebale modernizirati taj sustav, uskladiti ga s EU praksom te dodatno zaštiti javni interes.
Ključne izmjene odnose se na povećanje pragova za nabavu roba i usluga sa sadašnjih 26.540 eura na 50.000 eura te radova sa 66.360 eura na 100.000 eura. Za hrvatske diplomatske misije i konzularne urede za nabavu roba i usluga prag se diže sa 126.000 eura na 140.000 eura, a radova sa 530.880 eura na 700.000 eura.
Svi postupci jednostavne nabave obvezno bi se provodili kroz modul jednostavne nabave u Elektroničkom oglasniku za nabave veće od 15.000 eura slanjem poziva određenim gospodarskim subjektima.
Predlaže se uvođenje razloga isključenja ponuditelja zbog kaznenog djela neisplate plaća, ali i mogućnost neisključenja gospodarskog subjekta iz postupka nabave ako su obveze plaćanja poreza i doprinosa manje od tisuću eura.
Strani radnici morat će učiti hrvatski jezik
U srijedu će Sabor raspraviti izmjene Zakona o strancima, a kao ključnu novinu Vlada predlaže obvezno učenje hrvatskog jezika za strane radnike, odnosno obvezu polaganja ispita u razini A1.1 nakon godine dana boravka, kao uvjet za produljenje dozvole boravka i rada.
Rok za rješavanje dozvole za boravak i rad produžen je na 90 dana, a produljena je i dopuštena nezaposlenost stranih radnika za vrijeme važenja dozvole do tri mjeseca, odnosno do šest mjeseci ako dozvolu ima duže od dvije godine. Poslodavac neće moći dobiti nove dozvole za boravak i rad ako se nalazi na tzv. crnoj listi za vrijeme od godine dana od kad je inspektorat utvrdio postojanje nepravilnosti.
Obveza da obavijesti policijsku upravu o prestanku ugovora o radu više neće biti na strancu, nego na poslodavcu, i to elektroničkim putem, putem sustava e-Građani. Strani radnik morat će obavijestiti HZZ u roku od pet dana od prestanka ugovora o radu. Ako odbije posao HZZ-a, gubi dozvolu.
Za izdavanje pozitivnog mišljenja HZZ-a povećava se omjer zaposlenih domaćih radnika – pozitivno mišljenje za zaposlenje stranog radnika izdat će se ako je broj zaposlenih radnika državljana Hrvatske, države članice EGP-a ili Švicarske na puno radno vrijeme najmanje 10 posto broja zaposlenih radnika državljana trećih zemalja.
Sabor će u četvrtak raspraviti izvješća o radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2022., 2023. i 2024. godinu, a tjedan zaključiti u petak glasovanjem o raspravljenim točkama.
