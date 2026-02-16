Sabor ovaj tjedan potvrđuje Ružića, raspravlja o javnoj nabavi i strancima

Rok za rješavanje dozvole za boravak i rad produžen je na 90 dana, a produljena je i dopuštena nezaposlenost stranih radnika za vrijeme važenja dozvole do tri mjeseca, odnosno do šest mjeseci ako dozvolu ima duže od dvije godine. Poslodavac neće moći dobiti nove dozvole za boravak i rad ako se nalazi na tzv. crnoj listi za vrijeme od godine dana od kad je inspektorat utvrdio postojanje nepravilnosti.