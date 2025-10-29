Plenković: Okrugli stol je bio politička provokacija stranaka koje su ga organizirale

"A što se nas tiče, mi poštujemo žrtve Jasenovca, sve žrtve fašističkog i ustaškog režima u Drugom svjetskom ratu i nemamo nikakav doticaj ni s organizatorima, ni govornicima na tome skupu”, poručio je Plenković govoreći o jučerašnjem skupu u Saboru na kojem je nekoliko sudionika osporavalo broj žrtava Jasenovca i negiralo zločinački karakter tog ustaškog logora.