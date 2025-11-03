Plenković: Potpuno se ignorira da Milanović grubo vrijeđa suce Vrhovnog suda i to godinama

"Htio bih podsjetiti javnost zašto smo uveli javni poziv. Nismo to učinili kako on to maliciozno insinuira da bismo ograničavali ovlasti tada predsjednice nego kako bismo uskladili zakonodavstvo s preporukama tijela Vijeća Europe koje je zaduženo za suzbijanje korupcije", rekao je Plenković pa dodao da "malo političke pedagogije nije loše i ne škodi hrvatskoj javnosti jer vrijeme prolazi, a malo ljudi zna detalje".