Plenković prozvao Srbiju pred UN-om: "Vojne i službene počasti dodijeljene Mladiću bile su uvreda žrtvama"

„Hrvatska podupire multilateralizam utemeljen na pravilima kao vrhunac ljudske suradnje - ne zato što smo naivni, nego zato što smo vidjeli i iskusili alternativu”, rekao je predsjednik vlade u sjedištu Ujedinjenih naroda u New Yorku. Poručio je da "odgovor nije manje multilateralizma" nego "multilateralizam koji daje rezultate".