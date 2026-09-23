veliko arheološko otkriće
Pronađena agora u Troji stara 2800 godina, grad nije napušten nakon rata
Arheološka istraživanja na brdu Hisarlik u sjeverozapadnoj Turskoj donijela su novo otkriće koje bi moglo promijeniti dosadašnje spoznaje o sudbini drevne Troje. Istraživači su pronašli ostatke najstarije agore, odnosno javnog prostora i tržnice u gradu, stare oko 2800 godina.
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Otkriće pokazuje da Troja nakon svojeg pada nije ostala napuštena stoljećima, kako se dosad pretpostavljalo. Prema novim nalazima, stanovnici su se u grad vratili već 80 do 90 godina nakon njegova pada, piše Euronews.
Iskopavanja na lokalitetu provode tursko Ministarstvo kulture i turizma te Sveučilište Çanakkale Onsekiz Mart, a sustavna istraživanja pokrenuta su 2014. godine.
Dosadašnja povijesna slika temeljila se na pretpostavci da je Troja nakon pada, koji se tradicionalno smješta oko 1184. godine prije Krista, bila napuštena nekoliko stoljeća. Smatralo se da su se na područje ponovno naselili tek Eolski Grci u 8. stoljeću prije Krista, kada je grad dobio ime Ilion.
Nova cesta i keramika otkrivaju drukčiju priču
Istraživači su, osim agore, pronašli i ostatke popločane ceste koja vodi prema južnim gradskim vratima te keramičke predmete iz željeznog doba.
Ti nalazi dovode u pitanje teoriju o dugom razdoblju u kojem je Troja bila potpuno napuštena. Prema Reyhanu Körpeu, zamjeniku voditelja iskapanja, novi su se stanovnici pojavili svega nekoliko desetljeća nakon pada grada.
Pri naseljavanju su pritom ponovno koristili postojeće gradske zidine i na njima gradili svoje kuće.
Duga i složena arheološku povijest
Drevni grad na brdu Hisarlik nalazi se na popisu UNESCO-ove svjetske baštine od 1998. godine. Njegovo istraživanje počelo je još oko 1870. godine, kada je njemački arheolog Heinrich Schliemann pokrenuo prva velika iskapanja, potaknut Homerovim epovima Ilijadom i Odisejom.
Schliemann je arheološku povijest lokaliteta podijelio na devet glavnih faza, od Troje I do Troje IX.
Područje na kojem se danas provode istraživanja povezuje se s javnim prostorom Troje VI, razdobljem otprilike između 1700. i 1300. godine prije Krista, koje se smatra jednim od vrhunaca razvoja grada prije razdoblja koje se tradicionalno povezuje s Trojanskim ratom.
Novo otkriće agore, zajedno s cestom i keramikom, sada sugerira da život u Troji nije jednostavno nestao nakon pada grada. Umjesto toga, čini se da je naseljavanje nastavljeno ili obnovljeno znatno ranije nego što se dosad vjerovalo.
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