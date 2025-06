Plenković se još jednom pohvalio brojkom koja nikad prije nije bila zabilježena

"Danas smo bili u Pragu na 20. Globsec forumu, dakle međunarodni odnosi, kriza u Ukrajini, pripreme za Nato summit krajem lipnja i summit EU, a to je 5 posto od BDP-a izdvajanja za obranu, a to je 3,5 posto stricto senso za obranu, a jedan i pol posto za ulaganja u one aktivnosti koje mogu biti korištene za vojne i civilne svrhe. Hrvatska je ispunila cilj od dva posto, 2030. će biti na tri posto, a nekoliko godina kasnije, koliko će vjerojatno biti i zadani rok na razini NATO-a biti spremni i za tri i pol posto", rekao je Plenković.