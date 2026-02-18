"Zadovoljstvo mi je ponovno se sastati s indijskim predsjednikom Vlade Narendrom Modijem, u New Delhiju, nakon njegovog prošlogodišnjeg posjeta Zagrebu. Gradimo izvrsne političke odnose s Indijom, najmnogoljudnijom zemljom svijeta. U prvih 11 mjeseci u 2025. naša trgovinska razmjena porasla je za 10%, a daljnju suradnju vidimo u logistici i pomorskom prometu, digitalnoj transformaciji, obrani i sigurnosti, te drugim područjima.