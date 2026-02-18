Oglas

New Delhi

Plenković u Indiji, sastao se s Modijem: Gradimo izvrsne političke odnose

N1 Info
18. velj. 2026. 10:49
Andrej Plenković i Narendra Modi
Hrvatski premijer Andrej Plenković boravi u Indiji, gdje sudjeluje na četvrtom po redu globalnom summitu o umjetnoj inteligenciji u glavnom gradu New Delhiju. Sastao se i s indijskim premijerom Narendrom Modijem.

"Zadovoljstvo mi je ponovno se sastati s indijskim predsjednikom Vlade Narendrom Modijem, u New Delhiju, nakon njegovog prošlogodišnjeg posjeta Zagrebu. Gradimo izvrsne političke odnose s Indijom, najmnogoljudnijom zemljom svijeta. U prvih 11 mjeseci u 2025. naša trgovinska razmjena porasla je za 10%, a daljnju suradnju vidimo u logistici i pomorskom prometu, digitalnoj transformaciji, obrani i sigurnosti, te drugim područjima.

Osvrnuli smo se i na prioritete Hrvatske kao predsjedavajuće Inicijativom triju mora i skupinom EU - MED9. Kao mediteranska vrata prema srednjoj Europi, Hrvatska ima jedinstven položaj i ulogu u povezivanju 3SI s ekonomskim koridorom Indija-Bliski istok-Europa (IMEC).

Pozdravili smo i trgovinski sporazum između EU-a i Indije, koji će stvoriti područje slobodne trgovine koje obuhvaća četvrtinu čovječanstva. Važno je da 🇪🇺 razvija suradnju i partnerstvo s globalnim silama poput Indije.

Naš se posjet odvija u kontekstu održavanja sastanka na vrhu Indija AI Impact Summita 2026., u okviru kojeg ćemo u idućim danima raspraviti o ulozi umjetne inteligencije u oblikovanju današnjeg svijeta", napisao je Andrej Plenković na X-u.

