Sjednica Vlade

Plenković zahvalio Piletiću na doprinosu u posljednje četiri godine

Hina
|
17. velj. 2026. 13:26
17.02.2026., Zagreb - 147. sjednica Vlade RH. Photo: Neva Zganec/PIXSELL
Neva Zganec/PIXSELL

Premijer Andrej Plenković zahvalio je u utorak na sjednici Vlade ministru rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marinu Piletiću na doprinosu i angažmanu u posljednje četiri godine, a Piletić je istaknuo kako su reformski podignuti standardi u resornim područjima.

Plenković je uvodno istaknuo kako je Piletiću ovo, ako u petak bude "sve u redu", kada se u Saboru očekuje glasanje o novom ministru, zadnja sjednica Vlade u ovom mandatu u svojstvu ministra.

Zahvalio mu je na doprinosu, trudu i angažmanu u zadnje četiri godine te mu zaželio puno uspjeha u radu u Hrvatskom saboru.

Nakon aplauza na sjednici, riječ je preuzeo Piletić koji se zahvalio na "zaista divnoj suradnji".

"Mislim da smo reformski podigli standarde u svim područjima koje ovo Ministarstvo pokriva. Kao što sam rekao i prošli tjedan, ostaju naravno izazovi poboljšavanja zakonskih propisa i svih aktivnosti za koje je Ministarstvo nadležno", rekao je.

Izrazio je vjeru da će budući ministar Alen Ružić dati svoj obol da na ovim temeljima cijela Vlada nastavi i dalje.

Dodao je kako on osobno svima stoji na raspolaganju te da će doprinijeti u radu Hrvatskog sabora.

Također, u uvodnom govoru Plenković se prisjetio i obljetnice pogibije Damira Tomljanovića Gavrana, heroja Domovinskog rata i zapovjednika 1. gardijske brigade Tigrovova, koji je poginuo na Velebitu prije 32 godine.

"Još jednom iskazujemo poštovanje njemu, svim hrvatskim braniteljima i svima onima koji su dali najviše za hrvatsku slobodu i demokraciju", rekao je Plenković.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
Andrej Plenković Sjednica Vlade Vlada

