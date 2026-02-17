Plenković zahvalio Piletiću na doprinosu u posljednje četiri godine

Premijer Andrej Plenković zahvalio je u utorak na sjednici Vlade ministru rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marinu Piletiću na doprinosu i angažmanu u posljednje četiri godine, a Piletić je istaknuo kako su reformski podignuti standardi u resornim područjima.
Plenković je uvodno istaknuo kako je Piletiću ovo, ako u petak bude "sve u redu", kada se u Saboru očekuje glasanje o novom ministru, zadnja sjednica Vlade u ovom mandatu u svojstvu ministra.
Zahvalio mu je na doprinosu, trudu i angažmanu u zadnje četiri godine te mu zaželio puno uspjeha u radu u Hrvatskom saboru.
Nakon aplauza na sjednici, riječ je preuzeo Piletić koji se zahvalio na "zaista divnoj suradnji".
"Mislim da smo reformski podigli standarde u svim područjima koje ovo Ministarstvo pokriva. Kao što sam rekao i prošli tjedan, ostaju naravno izazovi poboljšavanja zakonskih propisa i svih aktivnosti za koje je Ministarstvo nadležno", rekao je.
Izrazio je vjeru da će budući ministar Alen Ružić dati svoj obol da na ovim temeljima cijela Vlada nastavi i dalje.
Dodao je kako on osobno svima stoji na raspolaganju te da će doprinijeti u radu Hrvatskog sabora.
Također, u uvodnom govoru Plenković se prisjetio i obljetnice pogibije Damira Tomljanovića Gavrana, heroja Domovinskog rata i zapovjednika 1. gardijske brigade Tigrovova, koji je poginuo na Velebitu prije 32 godine.
"Još jednom iskazujemo poštovanje njemu, svim hrvatskim braniteljima i svima onima koji su dali najviše za hrvatsku slobodu i demokraciju", rekao je Plenković.
