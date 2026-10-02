rezerve nafte
Trump zaprijetio Europi, Bruxelles razmatra odgovor: "Ovo je jedna od mogućnosti"
Europski povjerenik za energetiku Dan Jørgensen rekao je za Europe Today da je puštanje strateških rezervi nafte kako bi se ublažio snažan rast cijena „jedna od mogućnosti“, dok SAD pojačava pritisak na europske saveznike da posegnu za rezervama dizela ili se suoče s američkom zabranom izvoza.
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Rat u Iranu i smanjeni kapaciteti rafinerija ograničili su opskrbu, što je dovelo do naglog rasta cijena za poduzeća i potrošače. Američki ministar financija Scott Bessent pozvao je Europu da „odmah“ stavi na raspolaganje dodatne zalihe kako bi se ublažili troškovi, poručivši da američki „poljoprivrednici, vozači kamiona i poduzeća ne bi trebali sami snositi teret“.
Cijene dizela u SAD-u posljednjih su dana porasle na sedam dolara po galonu, dok se barelom nafte Brent od kraja rujna trgovalo po cijeni između 97 i 102 dolara, odnosno 25 do 30 dolara više nego prije rata. To je pitanje postalo jedan od prioriteta predsjednika Donalda Trumpa uoči važnih međuizbora.
„Sa svim članicama Međunarodne agencije za energiju (IEA), a ne samo sa Sjedinjenim Državama, razgovaramo o tome kada je pravi trenutak za puštanje rezervi jer je to jedna od mogućnosti koje imamo. To smo već činili i vjerojatno ćemo ponovno učiniti“, rekao je povjerenik Jørgensen u četvrtak za Europe Today, a prenosi Euronews.
Pritisak na vlade država članica EU-a
Konačna odluka o puštanju zaliha iz strateških rezervi u rukama je država članica EU-a. Jørgensen je rekao da zemlje Unije upravo razgovaraju o koordiniranom puštanju rezervi preko Međunarodne agencije za energiju sa sjedištem u Parizu.
Izvor iz EU-a također je rekao da je Europska komisija u četvrtak održala razgovor s nekoliko zemalja, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, kako bi razmotrili različite scenarije.
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