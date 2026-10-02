Trump zaprijetio Europi, Bruxelles razmatra odgovor: "Ovo je jedna od mogućnosti"

„Sa svim članicama Međunarodne agencije za energiju (IEA), a ne samo sa Sjedinjenim Državama, razgovaramo o tome kada je pravi trenutak za puštanje rezervi jer je to jedna od mogućnosti koje imamo. To smo već činili i vjerojatno ćemo ponovno učiniti“, rekao je povjerenik Jørgensen u četvrtak za Europe Today, a prenosi Euronews.