Podignuta optužnica protiv Bože Šute, brata HDZ-ovog gradonačelnika Splita

Protiv Bože Šute, brata gradonačelnika Splita Tomislava Šute, podignuta je optužnica Općinskog državnog odvjetništva u Splitu zbog nezakonitog vađenja građevinskog kamena na Visu tijekom 2024. godine, javlja Dalmatinski portal.
Šutu terete, javlja dalje Dalmatinski portal, za kazneno djelo protupravne eksploatacije rudnog blaga, za što je predviđena kazna do tri godine zatvora.
Kako se navodi, Šuta je eksploatirao rudno blago bez dozvole i legalnog akta.
Općinskom sudu u Splitu predloženo je izdavanje kaznenog naloga, tj. presuda bez suđenja, te kazna od šest mjeseci zatvora uvjetno s rokom provjeravanja od dvije godine.
Ako Šuta prigovori eventualno izdanom kaznenom nalogu, spis ide pred optužno vijeće na odluku o optužnici. U slučaju da se potvrdi, postupak ide u uobičajenu proceduru, odnosno, suđenje.
Portal je kontaktirao gradonačelnika Splita Tomislava Šutu, no on je kazao da nema informacija o optužnici.
