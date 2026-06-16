Podignuta optužnica protiv načelnika granične policije: Pisao si prekovremene i uzimao slobodne dane

Optužnicom se 57-godišnjaka tereti da je kao načelnik Postaje granične policije Bajakovo, u razdoblju od prosinca 2024. do 2. studenoga 2025., u više navrata neistinito prikazivao da je radio blagdane i neradne dane, znajući da se za takav rad osnovna plaća uvećava u određenim postotcima.