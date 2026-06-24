U Zadru nasmrt pretučen bivši HDZ-ov vijećnik i dragovoljac Domovinskog rata

Drača je bio svestrana i osebujna, politički i društveno eksponirana osoba u lokalnim okvirima. U javnosti je često isticao svoj specifičan identitet – deklarirao se kao Srbin po nacionalnosti, ali bio je dugogodišnji član HDZ-a i dragovoljac Domovinskog rata. U Gradsko vijeće ušao je kao predstavnik srpske nacionalne manjine s liste HDZ-a, a kasnije je iz stranke izišao, javno kritizirajući određene političke procese.