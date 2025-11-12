Istraga u tijeku
Policija istražuje slučaj seksualnog zlostavljanja djevojčice u odgojnom domu
U jednom odgojnom domu u Hrvatskoj došlo je do seksualnog zlostavljanja maloljetne štićenice, rekla je majka djevojčice u razgovoru za N1.
Prema majčinim riječima, seksualno ju je napastovao štićenik doma.
Djevojčica je prevezena u bolnicu, kazala nam je majka. To nam je potvrđeno i u bolnici.
"Malodobna je pacijentica dovedena u propisanoj pratnji, pregledana i upućena na daljnju skrb i nadzor primarne razine obiteljske i specijalističke zdravstvene zaštite, dok su tijekom postupanja u bolnici primijenjeni svi pozitivni propisi RH te najviši medicinski, etički i deontološki standardi", navode iz bolnice u odgovoru na naš upit.
U tijeku policijska istraga
Iz Ministarstva socijalne skrbi i obitelji navode kako je u tijeku policijska istraga koja utvrđuje sve činjenice i okolnosti što se dogodilo te će "sukladno tome Ministarstvo poduzeti sve potrebne aktivnosti iz svog djelokruga."
Nadležni centar socijane skrbi, kako doznajemo, upoznat je s ovim slučajem te su u kontaktu s roditeljima djevojčice.
Upit o ovom slučaju poslali smo i odgojnoj instituciji te nadležnoj policiji. Odgovore ćemo objaviti čim ih dobijemo.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
