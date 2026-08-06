krađa
Policija objavila fotografije dvojice mladića, moli građane za pomoć
U petak, 25. travnja 2025. godine na području Peščenice, nepoznati je počinitelj počinio kazneno djelo krađe.
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Na fotografijama su osobe za koje se pretpostavlja da raspolažu saznanjima o navedenom kaznenom djelu, poručili su iz zagrebačke policije.
Radi se o dvije mlađe osobe, jedan svijetle, a drugi crne kose, oboje odjeveni u crne majice s kapuljačama, crne trenirke i crne tenisice.
Ukoliko građani imaju korisne informacije o osobama s fotografija pozivamo ih da nas o tome obavijeste pozivom na broj telefona 192 ili 01/2302-122.
Također, korisne informacije građani mogu dostaviti i putem e-mail adresa [email protected] ili [email protected]. Informacije građani mogu dostaviti i anonimno
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