Braniteljske mirovine
Bakić: Vlada je prepakirala naše prijedloge za branitelje kao svoje
Gost naše Hanan Nanić u Novom danu bio je Damir Bakić, član Možemo! i zagrebački gradski vijećnik. Razgovarali su o zakonskim prijedlozima oko povećanja braniteljskih mirovina oko kojih koplja lome oporba i vladajući.
"Mi smo, kao i javnost, prvi puta čuli taj prijedlog jučer, tijekom proslave u Kninu. Još uvijek ne znamo sve detalje, možda je malo nezahvalno o tom prijedlogu govoriti preciznije", kazao je Damir Bakić, komentiravši izjavu Andreja Plenkovića, koji je najavio da će na jesen njegova vlada Saboru poslati izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak na mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta RH.
"To smo i očekivali" od HDZ-a
"Prema istom kriteriju ćemo povećati i najniže braniteljske mirovine. Ukinut će i smanjenje mirovina pripadnika vojske i policije iz 2002., čime ćemo obuhvatiti 200 tisuća hrvatskih branitelja", obećao je Plenković.
Dodaje kako ne sumnja da će HDZ-ovi prijedlozi izmjene zakona doći u saborsku proceduru, unatoč tome što su prijedlozi Možemo prije izneseni.
"Prijedlozi izmjena tih zakona stići će u saborsku proceduru, to za nas nije iznenađenje. To smo i očekivali. Dosadašnje iskustvo je ukazivalo da će se tako nešto dogoditi."
Iznio je detalje prijedloga njegove stranke te "trikove" kojima se poslužio predsjednik Sabora, Gordan Jandroković, ne bi li ih držao izvan saborske rasprave.
"Mi smo pripremili dva zakonska prijedloga kojima su se pokušale poboljšati mirovine onih branitelja koji su nakon rata nastavili raditi i koji su umirovljeni (ili će biti) prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. Bila je jasna intencija, jasno obrazloženje. Nitko, unatoč burnoj i ružnoj raspravi, nije osporio ocjenu stanja, potrebu da se intervenira."
Jandrokovićevi "trikovi"
"Međutim, ti naši prijedlozi su glatko odbijeni, kao što ste vidjeli. U javnosti nešto nije dovoljno poznato, što je bila prva naznaka da ovo stiže. Mi smo nakon saborske rasprave, početkom srpnja, sjeli i napisali nova dva zakonska prijedloga. Uvažili smo sve ono što smo smatrali razumnim i potrebnim da se ti zakoni poboljšaju. Dakle, nova dva prijedloga s istim konceptom", kaže Bakić.
"Ali onda se dogodilo nešto jako neobično, usudio bih se reći i nekorektno. Prema pravilima, ako su ti prijedlozi tehnički u redu, predsjednik Sabora mora ih uvrstiti u dnevni red u roku od 30 dana. Predsjednik Sabora sve zakonske prijedloge koji regularno dođu uvrsti u dnevni red u najkraćem roku, za nekoliko dana. Nema razloga da se čeka. Naš nije uvrstio u dnevni red. Na naš upit, on se izvukao na poslovnički trik, rekavši da ima pravo čekati 30 dana, s tim da se tih 30 dana prestaje brojati 15.7., kada završava rad Sabora."
"Drugim riječima, naši zakonski prijedlozi stavljeni su na čekanje da bi Vlada mogla u međuvremenu iznijeti svoje. To je politički kontekst."
S druge strane, kaže da mu je teško komentirati HDZ-ove prijedloge bez upoznavanja sa sadržajem.
"Sadržajno, treba vidjeti što konkretno piše. Prije svega, na koga se ti prijedlozi odnose? Nije jasno na koga će se sve to odnositi. Ako se te mirovine povećavaju, hoće li se povećati samo unaprijed ili će se odnositi i na one koji su već umirovljeni?"
"Tu su dvije kategorije. Jedno su obiteljske mirovine koje su nastale neposredno nakon rata, zbog stradalih branitelja u ratnim operacijama. A drugo su obiteljske mirovine nakon eventualne smrti osiguranika. To je niz pitanja koje ti zakoni trebaju urediti, teško je sada komentirati..."
"Iznuđen potez"
"Usudio bih se reći da je ovo u velikoj mjeri iznuđen potez", dodaje Bakić, komentirajući činjenicu da je Plenković izmjene zakona najavio na proslavi 31. godišnjice Oluje u Kninu.
"Možemo diskutirati o modalitetu, kako da se poboljša materijalni status te skupine branitelja. Vlada ima drugačiju ideju, to je potpuno legitimno. Premijer je najavio dodatke na mirovine. O modalitetima se može razgovarati. Ali rekao bih da je ovo iznuđeni potez. Naša argumentacija nikada nije bila odbijena, čini mi se da Vlada više nije imala kuda nego da taj prijedlog satre i onda prepakira i predstavi kao svoj", kaže Bakić.
"Mi ćemo biti krajnje angažirani u toj raspravi", kaže Bakić, odgovorivši na pitanje hoće li Možemo prihvatiti prijedlog izmjene ako on dođe u saborsku proceduru pod HDZ-ovim ogrtačem.
"Kada budemo vidjeli zakonski tekst, bit će prilike da konkretnije o njemu razgovaramo. Ako treba, da predložimo amandmane, korekcije. Ali mi nemamo taj problem, nemamo problem da se prema nekom prijedlogu postavimo negativno samo zato što je on od vlade. Parlament nije mjesto gdje bi se trebalo inatiti ili djelovati u smjeru svoje taštine.
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