Bakić: Vlada je prepakirala naše prijedloge za branitelje kao svoje

"Ali onda se dogodilo nešto jako neobično, usudio bih se reći i nekorektno. Prema pravilima, ako su ti prijedlozi tehnički u redu, predsjednik Sabora mora ih uvrstiti u dnevni red u roku od 30 dana. Predsjednik Sabora sve zakonske prijedloge koji regularno dođu uvrsti u dnevni red u najkraćem roku, za nekoliko dana. Nema razloga da se čeka. Naš nije uvrstio u dnevni red. Na naš upit, on se izvukao na poslovnički trik, rekavši da ima pravo čekati 30 dana, s tim da se tih 30 dana prestaje brojati 15.7., kada završava rad Sabora."