Napad u srcu Rusije: U eksploziji teško ranjen proizvođač dronova koji opskrbljuje Putinov ratni stroj

Prema dostupnim informacijama, eksplozivna naprava bila je postavljena ispod automobila. Nakon detonacije Tkačuk je prevezen na odjel intenzivne njege, gdje se liječnici bore za njegov život, dok je njegov tjelohranitelj poginuo. Na snimkama koje su se pojavile na društvenim mrežama vidi se potpuno izgorjeli automobil te tragovi krvi na kolniku.