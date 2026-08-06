BOMBA POD AUTOM
Napad u srcu Rusije: U eksploziji teško ranjen proizvođač dronova koji opskrbljuje Putinov ratni stroj
Osnivač jednog od vodećih privatnih ruskih proizvođača vojnih dronova Vladimir Tkačuk teško je ranjen u eksploziji automobila kod Jekaterinburga, dok je njegov tjelohranitelj poginuo na mjestu događaja.
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Vladimir Tkačuk, čelnik ruske kompanije Uraldronzavod i osnivač jednog od vodećih privatnih proizvođača vojnih dronova u Rusiji, nalazi se u kritičnom stanju nakon eksplozije njegova Mercedesa u blizini Jekaterinburga. Vijest je objavio Guardian, pozivajući se na ruske državne medije i hitne službe.
The car of the general director of Russia's Ural Drone Plant, Vladimir Tkachuk, was blown up near the city of Yekaterinburg in central Russia on Wednesday.— Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) August 5, 2026
He suffered serious injuries a result of this apparent assassination attempt and was transferred to the intensive care… pic.twitter.com/ssZKHdqqz7
Prema dostupnim informacijama, eksplozivna naprava bila je postavljena ispod automobila. Nakon detonacije Tkačuk je prevezen na odjel intenzivne njege, gdje se liječnici bore za njegov život, dok je njegov tjelohranitelj poginuo. Na snimkama koje su se pojavile na društvenim mrežama vidi se potpuno izgorjeli automobil te tragovi krvi na kolniku.
Njegova kompanija proizvodi dronove koji se koriste u Ukrajini
Uraldronzavod je među privatnim ruskim tvrtkama koje su nakon početka ruske invazije punog opsega na Ukrajinu pokrenule proizvodnju vojnih bespilotnih letjelica. Kompanija je najpoznatija po proizvodnji jeftinog FPV kamikaza-drona Upir (Ghoul), čiji se dijelovi izrađuju 3D ispisom, a ruske snage ga intenzivno koriste na ukrajinskom bojištu.
Ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio je tvornicu 2024. godine, kada ga je kroz pogon proveo upravo Tkačuk. Zbog potpore ruskom ratu, i kompanija i njezin osnivač nalaze se pod sankcijama zapadnih država.
Tkačuk je ujedno osnivač proratnog Telegram kanala Opsjednuti ratom, koji prati više od pola milijuna korisnika. Putem tog kanala prikupljaju se donacije i nabavlja oprema za ruske vojnike na bojištu.
Još nije poznato tko stoji iza napada
Ruske vlasti zasad nisu javno objavile tko bi mogao biti odgovoran za eksploziju, a Ukrajina se o događaju nije oglasila.
Guardian navodi da će Moskva vjerojatno odgovornost za napad pripisati ukrajinskim službama. Ukrajinske obavještajne agencije ranije su povezivane s nizom napada na ruske vojne časnike, dužnosnike postavljene na okupiranim područjima te osobe uključene u rusku ratnu industriju. U tim su napadima korištene i eksplozivne naprave postavljene ispod vozila koje su aktivirane na daljinu.
Novi napad nakon eksplozije u Moskvi
Eksplozija kod Jekaterinburga dogodila se nekoliko dana nakon napada ispred luksuznog restorana u središtu Moskve, u kojem je poginulo pet osoba.
Ruske vlasti nisu objavile tko je bio meta tog napada. Proratni blogeri i neovisni ruski mediji tvrdili su da je moguća meta bio general Aleksandar Čajko, zapovjednik ruskih zračno-svemirskih snaga, koji je navodno u restoranu slavio rođendan.
Prema navodima neovisnog ruskog portala Agentstvo, među poginulima je bio i Čajkov zet Danil Peredrja.
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