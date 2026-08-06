Ministar obrane BiH odgovorio Vučiću: Da je postojao zahtjev, bio bi uhićen – ako smiješ, prošetajmo Beogradom i Novim Sadom

„Znate li vi kakva je to laž? Nijedan čovjek nije bio iz Srbije. Ti ljudi na quadovima bili su pripadnici MUP-a Republike Srpske, to je pitanje njihovih nadležnosti. Sve što je napisao slagao je. Teško mu je bilo podnijeti što sam došao u njegovo, ali i svoje Bugojno, što ga nisam pitao za dopuštenje, jer nikoga neću pitati za dopuštenje da dođem na svoje ognjište“, rekao je Vučić.