Zukan Helez
Ministar obrane BiH odgovorio Vučiću: Da je postojao zahtjev, bio bi uhićen – ako smiješ, prošetajmo Beogradom i Novim Sadom
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odbacio je tvrdnje ministra obrane Bosne i Hercegovine Zukana Heleza da je policija iz Republike Srpske tijekom njegova posjeta Bugojnu ušla na teritorij Federacije BiH, nazvavši ih lažima. Helez mu je uzvratio porukom da su nadležne službe pratile svaki Vučićev korak tijekom boravka u BiH te da bi, da je postojao zahtjev za njegovo uhićenje, bio i uhićen.
Povod za razmjenu oštrih poruka bile su tvrdnje Zukana Heleza da su pripadnici MUP-a Srednjobosanskog kantona udaljili skupinu naoružanih muškaraca koji navodno nisu bili dio prijavljenog osiguranja predsjednika Srbije tijekom njegova posjeta Čipuljićima kod Bugojna.
Aleksandar Vučić te je navode odbacio, ustvrdivši da u njegovoj pratnji nije bilo pripadnika osiguranja iz Srbije, nego pripadnika Specijalne antiterorističke jedinice Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske.
„Znate li vi kakva je to laž? Nijedan čovjek nije bio iz Srbije. Ti ljudi na quadovima bili su pripadnici MUP-a Republike Srpske, to je pitanje njihovih nadležnosti. Sve što je napisao slagao je. Teško mu je bilo podnijeti što sam došao u njegovo, ali i svoje Bugojno, što ga nisam pitao za dopuštenje, jer nikoga neću pitati za dopuštenje da dođem na svoje ognjište“, rekao je Vučić.
Dodao je da ministar obrane BiH „godinama iznosi neistine“, podsjetivši i na njegove ranije izjave o „Sarajevo safariju“.
"Zašto me, lažove, nisi uhitio?"
„Zašto me, lažove jedan, nisi uhitio? Dvije godine lažeš i teško ti je palo što su moja vrata bila otvorena za sve. Došao sam vam na noge, zašto me niste uhitili? Imao sam nekoliko ljudi iz Kobri, a ostali su bili pripadnici SAJ-a Republike Srpske“, izjavio je Vučić.
Reagirajući na njegove riječi, Helez je poručio da su institucije BiH pratile Vučićev posjet te da bi, da je postojao nalog za uhićenje, on bio i proveden.
„Neka predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zna da smo pratili svaki njegov pokret tijekom posjeta BiH. Da je protiv njega postojao zahtjev za uhićenje, bio bi i uhićen. Ne bi ga zaštitili ni stranački batinaši ni bilo kakvo osiguranje“, napisao je Helez na Facebooku.
Prema njegovim riječima, nadležne službe bile su upoznate s organizacijom dočeka tijekom Vučićeva posjeta, dodavši da je riječ o „pomno režiranoj političkoj predstavi“.
Helez je Vučiću uputio poziv da zajedno prošetaju Beogradom, Novim Sadom i Nišom, tvrdeći da predsjednik Srbije „ne može slobodno obilaziti vlastite gradove bez organiziranog dočeka“.
„Ako smiješ, prošetajmo zajedno Beogradom, Novim Sadom i Nišom – ja kao ministar obrane BiH, a ti kao predsjednik Srbije. Danas su svi svjesni da je, gdje god si pod izgovorom obrane Srba i srpstva vodio svoju politiku, Srba sve manje – od Gazivoda, preko Gline, do Čipuljića“, naveo je Helez.
"Vrijeme Vučićeva režima prolazi"
Ocijenio je da „vrijeme Vučićeva režima uskoro prolazi“ jer „mladi ljudi traže promjene“, ustvrdivši da će iza Vučića ostati nasljeđe političara koji je „stalno gubio“.
Prema njegovim riječima, „velikosrpska politika koju Vučić godinama zastupa iza sebe je ostavila podjele, iseljavanje i prazna ognjišta“.
„Nastaviš li tako braniti Srbe i srpstvo, ostvarit ćeš cilj ‘svi Srbi u jednoj državi’, ali ta će država biti samo Srbija“, poručio je Helez, dodavši da njegove izjave nisu usmjerene protiv srpskog naroda, nego protiv „velikosrpske politike koja ne priznaje počinjene zločine i zagovara podjele umjesto mira i suradnje“.