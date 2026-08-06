Oglas

Bilice

Drama u Splitu: Požar buknuo u ćeliji, brzom reakcijom spriječili širenje plamena

author
N1 Info
|
06. kol. 2026. 10:24
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Ispred splitskog zatvora na Bilicama. Izjavu su dali Zvonimir Penic iz Uprave za zatvorski sustav i Jerko Kosor, upravitelj zatvora u Splitu. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL

Zatvorenike su preventivno prevezli do Hitne pomoći i pregledali

Oglas

RTL Danas doznaje da je u utorak, 4. kolovoza, u jutarnjim satima u splitskom zatvoru na Bilicama spriječen požar u jednoj od zatvorskih soba.

Iz Ministarstva pravosuđa potvrdili su da se sve dogodilo oko 6 sati, kada su službenici primijetili dim i manji požar u jednoj od zatvorskih soba.

„Pravovremenom reakcijom službenika pravosudne policije požar je odmah ugašen pomoću aparata za gašenje, a zatvorenici su sigurno premješteni iz sobe“, odgovorili su nam iz Ministarstva.Nitko od službenika nije ozlijeđen, kao ni osobe lišene slobode. Nastala je tek manja materijalna šteta.

Zatvorenike je preventivno pregledala Hitna medicinska pomoć Solin.

„Utvrđeno je da nema potrebe za daljnjom medicinskom obradom“, odgovorili su iz Ministarstva pravosuđa.

Teme
požar u zatvoru pravosudna policija sprečavanje požara zatvor bilice zatvorenici

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ