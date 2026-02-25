Hrebak nakon sastanka s Plenkovićem: "Postoji dobra volja, vidjet ćemo kako će se riješiti problem zvan Josip Dabro"

Danas u podne premijer Andrej Plenković okupio je koalicijske partnere, među kojima nije bio HSLS-ov Dario Hrebak. On se s premijerom sastao sat vremena ranije.
Ni na prošlotjednom se nije pojavio HSLS-ov Dario Hrebak. Razlog je DP-ovac Josip Dabro zbog kojega je Hrebak prije 10 dana zaprijetio napuštanjem vladajuće koalicije.
Nakon današnjeg sastanka s premijerom, Hrebak se obratio medijima.
"Cilj nam je stabilnost"
"Nama nije cilj rušiti, cilj nam je stabilnost. Niti je HDZ niti je HSLS pjevao niti DP. Pjevao je Josip Dabro nešto što mi ne odobravamo.
Vidjet ćemo što će idući dani donijeti, naši stavovi su jasni, obavijestit ćemo središnje vijeće stranke. Postoji dobra volja, vidjet ćemo kako će se riješiti problem zvan Josip Dabro", rekao je Hrebak.
"Nismo se susreli s drugim koalicijskim partnerima i do okončanja slučaja Dabro nećemo sudjelovati na njima.", dodaje.
"S Dabrom za isti stol - nećemo"
"Nema ultimatuma, izrazili smo volju i želju da u 30 dana riješimo ovaj problem jer s Dabrom mi ne možemo sjediti za istim stolom", zaključio je nakon sastanka s premijerom.
Podsjetimo, Dario Hrebak je prijetnju napuštanjem koalicije uputio zbog snimke na kojoj Josip Dabro, glavni tajnik Domovinskog pokreta, pjeva o Anti Paveliću kao "vođi svih Hrvata".
Potom je Hrebak, gostujući na N1, premijeru dao rok od 30 dana da resetira koaliciju te je najavio da neće ići na koalicijske sastanke.
"Ne možemo prijeći preko ovoga jer je to osnova supstanci našeg djelovanja. Dajemo premijeru idućih 30 dana, ne možemo sjediti za istim stolom s takvim ljudima i nećemo ići na koalicijske sastanke. Podržavat ćemo oni što je upisano u programu Vlade RH-a, očekujemo da se resetiramo i vratimo na tvorničke postavke postavljene na programu Vlade ili HSLS-a u toj priči neće biti. HSLS je jasnu odluku donio - idućih 30 dana, nakon 31. dana nas više neće biti. Rok kreće od danas", najavio je Hrebak 18. veljače u razgovoru s našom Ninom Kljenak.
