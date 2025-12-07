Policija prije i nakon derbija Dinama i Hajduka privela 54 navijača

Prije, tijekom i nakon utakmice zbog prekršaja na sportskim natjecanjima ukupno su privedena 54 navijača, od kojih je 26 domaćih i 28 gostujućih. Među njima su 22 privedena zbog zabranjenih predmeta, 17 zbog pirotehnike, 11 zbog alkohola, a trojica nisu imala personalizirane ulaznice, navodi se u priopćenju PU zagrebačke.