Oglas

utakmica visokog rizika

FOTO / Dubrava uoči derbija prepuna interventne policije, privedeni mladići zbog zabranjenih predmeta

author
N1 Info
|
06. pro. 2025. 11:18
Uoci nogometne utakmice izmedju Dinama i Hajduka na Maksimiru, interventna policija patrolira, obavlja temeljite preglede i ispitivanja na podrucju oko trznice u Dubravi. Photo: Marko Seper/PIXSELL
Marko Seper/PIXSELL

Iz MUP-a su javili da na području Dubrave policija postupa prema više osoba, a dio je priveden zbog posjedovanja zabranjenih predmeta. Postupanja su i dalje u tijeku

Oglas

"Policijski službenici PU zagrebačke provode pojačane mjere sigurnosti uoči današnje utakmice Dinamo-Hajduk. Na području Dubrave postupano je prema više osoba, a dio je priveden zbog posjedovanja zabranjenih predmeta. Postupanja su i dalje u tijeku.", objavili su iz MUP-a na X-u.

Policija je derbi koji će se danas na Maksimiru odigrati između Dinama i Hajduka proglasila utakmicom visokog rizika te objavila preporuke za javnost.

"Policija će, uz koordinativnu ulogu Stožera za osiguranje utakmica visokog rizika Ravnateljstva policije, tijekom cijelog dana poduzimati sve potrebne mjere sigurnosti", poručili su.

"U svrhu održavanja povoljnog stanja javnog reda i mira tijekom putovanja na utakmicu i povratka navijača, kao i neometanog odigravanja nogometne utakmice, policija će poduzimati mjere i radnje iz svoje nadležnosti sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima, Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, Zakonu o javnom okupljanju, Zakonu o sigurnosti prometa na cestama i Protokolu o sigurnosti na utakmicama visokog rizika", dodaje se.

06.12.2025., Zagreb - Uoci nogometne utakmice izmedju Dinama i Hajduka na Maksimiru, interventna policija patrolira, obavlja temeljite preglede i ispitivanja na podrucju oko trznice u Dubravi. Photo: Marko Seper/PIXSELL
Uoci nogometne utakmice izmedju Dinama i Hajduka na Maksimiru, interventna policija patrolira, obavlja temeljite preglede i ispitivanja na podrucju oko trznice u Dubravi. Photo: Marko Seper/PIXSELL
06.12.2025., Zagreb - Uoci nogometne utakmice izmedju Dinama i Hajduka na Maksimiru, interventna policija patrolira, obavlja temeljite preglede i ispitivanja na podrucju oko trznice u Dubravi. Photo: Marko Seper/PIXSELL
+ 1
Pogledajte Galeriju
Teme
Derbi Dinamo Dinamo-Hajduk Hajduk Utakmica visokog rizika policija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ