utakmica visokog rizika
FOTO / Dubrava uoči derbija prepuna interventne policije, privedeni mladići zbog zabranjenih predmeta
Iz MUP-a su javili da na području Dubrave policija postupa prema više osoba, a dio je priveden zbog posjedovanja zabranjenih predmeta. Postupanja su i dalje u tijeku
"Policijski službenici PU zagrebačke provode pojačane mjere sigurnosti uoči današnje utakmice Dinamo-Hajduk. Na području Dubrave postupano je prema više osoba, a dio je priveden zbog posjedovanja zabranjenih predmeta. Postupanja su i dalje u tijeku.", objavili su iz MUP-a na X-u.
Policija je derbi koji će se danas na Maksimiru odigrati između Dinama i Hajduka proglasila utakmicom visokog rizika te objavila preporuke za javnost.
"Policija će, uz koordinativnu ulogu Stožera za osiguranje utakmica visokog rizika Ravnateljstva policije, tijekom cijelog dana poduzimati sve potrebne mjere sigurnosti", poručili su.
"U svrhu održavanja povoljnog stanja javnog reda i mira tijekom putovanja na utakmicu i povratka navijača, kao i neometanog odigravanja nogometne utakmice, policija će poduzimati mjere i radnje iz svoje nadležnosti sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima, Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, Zakonu o javnom okupljanju, Zakonu o sigurnosti prometa na cestama i Protokolu o sigurnosti na utakmicama visokog rizika", dodaje se.
