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Ilok

Policija pronašla nestalu 89-godišnjakinju, u potrazi pomogao dron

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Hina
|
29. kol. 2026. 11:46
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U policijskoj akciji prometne policije u kontrole prometa i sankcioniranje prekrsitelja prvi put ukljuceni i dronovi. Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Policija je u petak u Iloku uz pomoć drona pronašla nestalu 89-godišnju Iločanku, priopćila je u subotu Policijska uprava Vukovarsko-srijemska.

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Policijska postaja u Iloku je u četvrtak, 27. kolovoza,  oko 20 sati zaprimila dojavu o nestanku 89-godišnje građanke Iloka te je u suradnji sa djelatnicima Hrvatske gorske službe spašavanja  (HGSS) žurno pokrenula potragu za njom.

U  potragu su bili uključeni policajci i pripadnici HGSS-a, uz korištenje službenih pasa i dronova policije i HGSS-a.

Tijekom pretrage terena policajac je uz pomoću drona, oko kilometar udaljenosti od njezina doma, uočio nestalu 89-godišnjakinju te je njezina lokacija odmah i potvrđena,  navode iz PU Vukovarsko-srijemska.

Na mjesto pronalaska došli su  djelatnici hitne medicinske pomoći koji su 89-godišnjakinji pružili potrebnu medicinsku skrb te je potom prevezli u Nacionalnu memorijalnu bolnicu "Dr. Juraj Njavro“ u Vukovaru.

Teme
hgss dronovi nestala osoba policija potraga

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