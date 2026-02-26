Policija provela izvanrednu akciju u Zagrebu, pogledajte koga su ciljali

Akcija je provedena na području Trešnjevke i Novog Zagreba pri čemu su utvrđena ukupno 104 prekršaja vožnje žutom trakom, iz članka 46. stavka 1. kažnjivo po članku 46. stavak 3. Zakona o sigurnosti pometa na cestama.



Kako navode iz policije, akcija je provedena vodeći računa, kako o općoj sigurnosti tako i o prekršajima iz domene Zakona o sigurnosti prometa na cestama, s posebnim naglaskom na kretanje tzv. žutom prometnom trakom namijenjenom za kretanje vozila javnog prijevoza putnika odnosno tramvaja, autobusa i taxi vozila.



"Podsjećamo, vožnja “žutom trakom” vozila za čiji promet ona nije namijenjena često usporava vozila javnog prijevoza i druga vozila kojima je namijenjena odnosno utječe na prometnu protočnost, ali i na sigurnost sudionika u prometu.

