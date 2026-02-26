Policija provela izvanrednu akciju u Zagrebu, pogledajte koga su ciljali

Zagrebačka policija početkom ovoga tjedna provela je izvanrednu ciljanu akciju usmjerenu na vozače koji se ne pridržavaju prometnih pravila te se svojim vozilima kreću „žutom trakom“.
Akcija je provedena na području Trešnjevke i Novog Zagreba pri čemu su utvrđena ukupno 104 prekršaja vožnje žutom trakom, iz članka 46. stavka 1. kažnjivo po članku 46. stavak 3. Zakona o sigurnosti pometa na cestama.
Kako navode iz policije, akcija je provedena vodeći računa, kako o općoj sigurnosti tako i o prekršajima iz domene Zakona o sigurnosti prometa na cestama, s posebnim naglaskom na kretanje tzv. žutom prometnom trakom namijenjenom za kretanje vozila javnog prijevoza putnika odnosno tramvaja, autobusa i taxi vozila.
"Podsjećamo, vožnja “žutom trakom” vozila za čiji promet ona nije namijenjena često usporava vozila javnog prijevoza i druga vozila kojima je namijenjena odnosno utječe na prometnu protočnost, ali i na sigurnost sudionika u prometu.
Stoga, pozivamo vozače u cestovnom prometu da se pridržavaju prometnih propisa kako bi se razina sigurnosti u cestovnom prometu podigla na još višu razinu.
S navedenim nadzorom nastavit će se i ubuduće obzirom kako se činjenjem ove vrste prekršaja uzrokuje zastoj prometa i povećava rizik od prometnih nesreća.", objavili su iz PUZ-a.
