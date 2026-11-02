izvanredni nadzor
Policija u akciji prevencije car meetinga kod Zagreba, pregledali 57 automobila
Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke u suradnji sa zaposlenicima Stanice za tehnički pregled vozila proveli su 31. listopada navečer izvanredni nadzor tehničke ispravnosti vozila na području Samobora.
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Tijekom postupanja obavljen je nadzor nad ukupno 57 osobnih automobila.
Od toga je 8 osobnih automobila sprovedeno u Stanicu za tehnički pregled vozila na izvanredni tehnički pregled.
Pregledom vozila utvrđeno je:
- 1 vozilo ima opasan nedostatak - isključeno iz prometa te
- 7 vozila veći nedostatak.
Tijekom akcije utvrđeno je ukupno 18 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, i to:
- osam prekršaja tehničke neispravnosti vozila,
- četiri prekršaja prekoračenja brzine,
- jedan prekršaj vožnje pod utjecajem alkohola,
- jedan prekršaj vožnje bez položenog vozačkog ispita,
- jedan prekršaj nekorištenja sigurnosnog pojasa,
- jedan prekršaj nepropisnog prijevoza djece,
- jedan prekršaj isteka vozačke dozvole te
- jedan prekršaj nepropisnog parkiranja.
Cilj navedene aktivnosti je preventivno i represivno djelovati na poštivanje prometnih propisa te podizanje prometne kulture zbog sigurnosti svih sudionika, pri čemu je prisutnost policijskih službenika osigurala sprječavanje mogućih protupravnih ponašanja kao i ponašanja koja bi uznemirila građane ili za posljedicu imalo narušavanje javnog red i mira, a s obzirom da nerijetko buka na takvim okupljanjima remeti kvalitetu života građana.
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