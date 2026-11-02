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izvanredni nadzor

Policija u akciji prevencije car meetinga kod Zagreba, pregledali 57 automobila

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02. stu. 2026. 07:33
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PUZ
PUZ

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke u suradnji sa zaposlenicima Stanice za tehnički pregled vozila proveli su 31. listopada navečer izvanredni nadzor tehničke ispravnosti vozila na području Samobora.

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Tijekom postupanja obavljen je nadzor nad ukupno 57 osobnih automobila.

Od toga je 8 osobnih automobila sprovedeno u Stanicu za tehnički pregled vozila na izvanredni tehnički pregled.

Pregledom vozila utvrđeno je:

  • 1 vozilo ima opasan nedostatak - isključeno iz prometa te
  • 7 vozila veći nedostatak.

Tijekom akcije utvrđeno je ukupno 18 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, i to:

  • osam prekršaja tehničke neispravnosti vozila,
  • četiri prekršaja prekoračenja brzine,
  • jedan prekršaj vožnje pod utjecajem alkohola,
  • jedan prekršaj vožnje bez položenog vozačkog ispita,
  • jedan prekršaj nekorištenja sigurnosnog pojasa,
  • jedan prekršaj nepropisnog prijevoza djece,
  • jedan prekršaj isteka vozačke dozvole te
  • jedan prekršaj nepropisnog parkiranja.

Cilj navedene aktivnosti je preventivno i represivno djelovati na poštivanje prometnih propisa te podizanje prometne kulture zbog sigurnosti svih sudionika, pri čemu je prisutnost policijskih službenika osigurala sprječavanje mogućih protupravnih ponašanja kao i ponašanja koja bi uznemirila građane ili za posljedicu imalo narušavanje javnog red i mira, a s obzirom da nerijetko buka na takvim okupljanjima remeti kvalitetu života građana.

Teme
isključenje iz prometa prometni nadzor prometni prekršaji sigurnost prometa tehnička neispravnost vozila

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