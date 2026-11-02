Policija u akciji prevencije car meetinga kod Zagreba, pregledali 57 automobila

Cilj navedene aktivnosti je preventivno i represivno djelovati na poštivanje prometnih propisa te podizanje prometne kulture zbog sigurnosti svih sudionika, pri čemu je prisutnost policijskih službenika osigurala sprječavanje mogućih protupravnih ponašanja kao i ponašanja koja bi uznemirila građane ili za posljedicu imalo narušavanje javnog red i mira, a s obzirom da nerijetko buka na takvim okupljanjima remeti kvalitetu života građana.