Policija uhvatila Nijemca, satom slikao golu djecu u Umagu

Nijemac (31), koji je u utorak ručnim satom snimao nagu djecu na plaži u jednom turističkom objektu na području Umaga, uz kaznenu prijavu predan je u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske, izvijestila je u četvrtak istarska policija.

Policija je utvrdila sumnju da je Nijemac počinio kazneno djelo iskorištavanje djece za pornografiju te je osumnjičeni u srijedu, uz kaznenu prijavu, predan u pritvorsku jedinicu PU istarske.

Građani su u utorak predvečer primijetili Nijemca kako ručnim satom sa integriranom kamerom snima nagu djecu na plaži, a sumnjivo ponašanje odmah su prijavili policiji.

Policija je pretražila prostorije, vozilo i tehničku opremu koju je Nijemac koristio kao i sadržaj koji je snimio, pri čemu je pronašla inkriminirajuće materijale.

"Ovakva kriminalistička istraživanja pokazuju da je javnost sve više osviještena o problemu snimanja djece i da građani prepoznaju sumnjivo ponašanje, što omogućuje pravovremenu reakciju policije i privođenje počinitelja", navela je policija.

Policija poziva roditelje da čuvaju svoju djecu i da prate gdje su i što rade na plaži.